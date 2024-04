Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que la actual clase política es "la peor de toda la democracia", incluyendo en ésta a su propia formación política. "No estoy haciendo salvedades", ha espetado en una entrevista en Espejo Público al ser preguntado por la "responsabilidad" de su partido en ello.

El líder del PP se ha pronunciado en estos términos mientras hablaba sobre las elecciones autonómicas de Cataluña del próximo 12 de mayo y la política del Gobierno con respecto al 'procés'. En medio de su respuesta, aprovechó para señalar que la

política española actual es "lamentable", "la peor de toda la democracia".

"Sí digo y reitero que la peor política que ha practicado la democracia española es la actual. Cada uno tiene sus responsabilidades. Obviamente no es lo mismo estar en el Gobierno que estar en la oposición. Pero no me excluyo", ha señalado.

En este escenario, ha defendido que a los políticos "no hay que juzgarles por lo que dicen" porque "mienten tanto" que da igual "lo que digan"; y ha señalado que "lo importante es lo que hagan", contraponiendo así la política de pactos del PP con la del PSOE.

Tras remarcar que los socialistas "abrazaron" la amnistía tras rechazarla, así como que accedieron a indultar a los líderes del 'procés' que fueron encarcelados, a eliminar el delito de sedición o "rebajar" el de malversación, puso en valor que el PP ha facilitado gobiernos del PSOE para que los independentistas catalanes no llegasen al poder en distintas administraciones.