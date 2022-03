El presidente de la Xunta de Galicia y candidato único a la presidencia del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado que antes de haber sido nombrado como presidente del PP, desde la izquierda ya le echan "la culpa de todo que ha pasado en España" en los últimos diez días.

No obstante, Feijóo ha dicho que es algo a lo que está acostumbrado, recordando que cuando llegó a la Xunta en 2009 "hicieron una manifestación preventiva". Así lo ha puesto de manifiesto durante un acto en Tenerife con militantes y simpatizantes junto al presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, y el presidente insular, Emilio Navarro, para exponer su proyecto para el partido.

"Y parece ser --ha continuado-- que antes de ser presidente del PP de España ya tengo centenares de manifestaciones preventivas en el conjunto del país. No está mal, empezamos bien". "De mí han dicho que soy ultraderechista y filocomunista, que soy nacionalista y centralista. Todo eso es un poco exagerado. Ahora, tener la capacidad de decirlo el mismo día ya es francamente exagerado. No cuela, nadie se lo cree", ha expuesto.

Así, se ha mostrado convencido de que España necesita un Gobierno "mejor" y de que se puede hacer una política "mucho mejor" de la que actualmente "padece" España. "Qué le habré hecho al PSOE -ha expresado--, además de ganarle siempre, para que me insulten antes de tomar posesión. Los del PSOE de Galicia quieren que me vaya de allí cuanto antes después de 13 años ganándoles, lo puedo entender; y los del PSOE nacional quieren que ni siquiera tome posesión como presidente, no vaya a ser que les volvamos a ganar".

Por otro lado, Feijóo ha preguntado que por qué tiene que hablar de pactos con otros partido --en relación a las críticas recibidas por el pacto con Vox en Castilla y León-- si lo que quiere es un "amplio pacto" con los ciudadanos.

"¿Por qué tengo que hablar de pactos con otros partidos si lo que quiero es un amplio pacto con los ciudadanos?, ¿Por qué tengo que hablar de establecer vetos si lo que me importa es conseguir votos? ¿Por qué tengo que elegir entre 'no es no' o el 'o conmigo o sin nadie'?", se ha preguntado.

Feijóo ha hecho especial hincapié en que aspira a una política diferente inspirada en el ayer y pensada en el mañana, entendiendo que lo que se ha llamado como "nueva política" es una "pésima política". "¿Y por qué tengo que decir con quién 'no', si de lo que se trata es de con quién 'sí', que es con la mayoría de los ciudadanos? Esas son las preguntas", ha aseverado.