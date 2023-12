El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido este jueves para hacer balance del año 2023 desde el Hotel VP de Madrid a las 11.00 horas, coincidiendo con la moción de censura en Pamplona. Sin embargo, su discurso se ha convertido en un monográfico en contra del Gobierno de Pedro Sánchez, con críticas a la situación económica, a la "crisis institucional y ética" del actual Ejecutivo. El 'popular' llegó a tachar la economía española de "una de las peores de la Unión Europea", y asegurando que el "único logro" del presidente "ha sido su investidura".

El líder del PP ha centrado su discurso en "desmentir" los logros económicos del Gobierno de coalición y en repasar lo que ha hecho durante este 2023, un año "muy intenso" según Feijoo. "Nuestro país está viviendo un momento muy serio desde el punto de vista democrático e institucional", ha empezado su mensaje dibujando una España gris en contraste con el discurso optimista del presidente Sánchez de este miércoles. El 'popular' ha sostenido que tenemos una de "las peores economías de la Unión Europea" con "más impuestos, más deuda, más pobreza, más paro y más abandono escolar"; y cuya "única alternativa" es el Partido Popular. Por eso, ha insistido en los apoyos que recibió su partido en todos los procesos electorales de este año.

"No hemos alcanzado el 100% de nuestro objetivos. Le debo a España el Gobierno que muchos esperaban que alcanzase", ha prometido, repitiendo su famoso argumento de que "no gobierna porque no quiere". Sin embargo, ha defendido que liderará la oposición con "orgullo" en un momento, cree, los "españoles esperan mucho más de la oposición que del Gobierno". Un Ejecutivo que ha tildado de "débil y con menos crédito ético": "El PP está obligado a ser alternativa. Apelamos a la concordia y la dignidad que nos quiere arrebatar el Gobierno actual".

Entre otras cuestiones, el líder del PP también ha abordado algunos de los acuerdos pendientes como son la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término 'disminuidos' por 'personas con discapacidad', así como su posible apoyo a las medidas del real decreto anticrisis que ha aprobado este miércoles el Gobierno. "Vamos a ayudar si la soberbia del Gobierno permite ser ayudado", ha dicho en referencia al escudo social. Sin embargo, dice que ellos han trasladado un "conjunto de medidas antes de que las aprobaran" que consisten en "rebajar el impuesto a la renta, bajar IVA a alimentos como carne, pescado y conservas", entre otras.

"Son medidas indiscutibles", ha señalado, y ha tachado de "insólito" que el Ejecutivo "tenga que negociar consigo mismo y sus socios y no hable con el primer partido". "Sus primeros anuncios no son esperanzadores. No podemos compartir el modelo y queremos negociar las medidas", ha zanjado. Preguntado si apoyarán o no las medidas finalmente, ha incidido en la "trampa infantil" del Gobierno que "hace todo lo posible para que el PP no apoye lo que no fue dialogado" y después "les culpa". "No se le puede decir a la gente que la carne no es alimento básico. O que el transporte se bonifica con independencia de la renta", ha agregado.

Sobre la renovación del CGPJ y el artículo 49

Asimismo, el 'popular' habla de una "grave crisis institucional en España", y ha opinado que al Gobierno no quiere que las "instituciones sean neutrales". "Sánchez las ve como un motín o agencia de colocación: Fiscalía, Constitucional, CIS, RTVE, Efe…y últimamente en Correos", ha añadido, lamentado que el "presidente se cree que se trata de controlar e intervenir". Llegado este punto, Feijóo ha hablado de la situación de bloqueo del CGPJ, señalando que la "Justicia es el último dique de contención de los abusos del Gobierno". "Vamos a vigilar la renovación y método de elección del CGPJ. Debe ser elegido con garantías de independencia", ha añadido, acusando al presidente de intentar "dejar sin efecto la separación de poderes".

A renglón seguido, ha aprovechado para cargar contra el socialista afirmando que su "único logro en 2023 es su investidura". "Lleva aparejadas la ley de amnistía, reuniones con un prófugo, comisiones de investigación para difamar jueces y el lawfare", ha expresado. Y ha seguido cargando duramente contra el jefe del Ejecutivo apuntando que "ninguna iniciativa de los independentistas ha llevado más lejos sus pretensiones que la ambición desmedida de Sánchez". "Vamos a seguir defendiendo el principio de igualdad de los ciudadanos. Vamos a impedir que 2024 sea el año de la regresión democrática de los 45 años de la Constitución", ha prometido.

Sobre la reforma del artículo 49, Feijóo ha avanzado que "ha habido contactos", pero no ha dado más detalles. "Me tienen que comentar. La propuesta sigue sobre la mesa", ha explicado, recordando que se tiene que aprobar antes del 31 de diciembre. Tras concluir la rueda de prensa, la secretaria general de PP, Cuca Gamarra, ha confirmado en los corrillos con periodistas que ha hablado este miércoles con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y que lo tienen "muy avanzado". Sin embargo, no ha concretado cuándo lo van a registrar.