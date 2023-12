Tras el anuncio de la moción de censura contra Ibarrola, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, confesó que todo le parecía que formaba parte del "pacto que Sánchez no contó" para seguir en la Moncloa e insistió en exigirle al PSOE que rompiera con Bildu. "Ya basta, no puede ser que no nos acordemos de la memoria, la dignidad y la justicia", señaló Azcón, no sin antes destacar que "no puede ser" que el PSOE esté dispuesto a aceptar los votos de Bildu y también a "darle los votos para que gobierne en una ciudad tan importante como Pamplona".