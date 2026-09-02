Feijóo exige "convocar elecciones" tras el informe policial sobre Ceuta: "El Gobierno nos ha mentido a la cara, no cumplió con sus obligaciones"

¿Qué ha dicho? El líder del PP ha reclamado al Gobierno que convoque de manera inmediata a la embajadora de Marruecos en España para que dé explicaciones y para "anunciarle medidas de respuesta iniciales".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ocultar informes sobre la llegada masiva de migrantes a Ceuta, insistiendo en que "lo sabía y lo tapó". Tras el acto del Día de Ceuta, Feijóo criticó al Ejecutivo por no proteger la seguridad de España y sugirió que la solución es convocar elecciones. Exigió la convocatoria inmediata de la embajadora de Marruecos para pedir explicaciones y propuso llamar a consultas al embajador español en Marruecos. Además, acusó al Gobierno de mentir y no cumplir sus obligaciones, destacando que la entrada de migrantes fue organizada por gendarmes marroquíes. Feijóo pidió que el Gobierno asuma sus responsabilidades políticas y judiciales, asegurando que desde el PP no descansarán hasta conocer la verdad.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de ocultar los informes sobre la llegada masiva de migrantes a Ceuta y ha remarcado: "lo sabía y lo tapó", al tiempo que le ha exigido que convoque de inmediato a la embajadora de Marruecos en España para pedirle explicaciones.

En declaraciones a los medios tras asistir al acto institucional con motivo del Día de Ceuta en la ciudad autónoma, el líder del PP ha señalado que Sánchez y su Gobierno no están en condiciones de proteger la seguridad de España y que la "única salida" es ir a las urnas para dar la voz a los ciudadanos.

Feijóo ha reclamado al Gobierno que convoque de manera inmediata a la embajadora de Marruecos en España para que dé explicaciones y para "anunciarle medidas de respuesta iniciales" y ha pedido que Exteriores llame a consultas al embajador de España en el país vecino para evaluar las medidas más adecuadas.

"El Gobierno nos ha mentido a la cara, no cumplió con sus obligaciones", ha insistido el líder del PP tras conocer que el informe policial apunta a que la entrada irregular de migrantes a Ceuta estuvo dirigida por gendarmes marroquíes.

"Quien incumplió su deber fundamental es el Gobierno, que tuvo avisos reiterados" ha reiterado, indicando que los máximos responsables de proteger la integridad territorial de la nación "despreciaron todos los informes" y son responsables de "las dramáticas consecuencias".

Feijóo ha asegurado que es "evidente" que el Ejecutivo "lo sabía y lo tapó", acusándoles de ocultar las advertencias existentes. "Basta de señalar a todo el mundo para intentar exculpar a los máximos responsables", ha pedido.

Además, se ha preguntado "en qué cabeza cabe" que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se dirija a sus subordinados por carta y que "cuestione públicamente los instrumentos de seguridad de una nación".

"Mientras la Policía protege, el Gobierno está más preocupado por salvarse a sí mismo y proteger a Marruecos", ha criticado, añadiendo que la verdad exige señalar que la entrada de migrantes no fue "un movimiento migratorio espontáneo". "La operación salió de Marruecos y fue consentida por ellos", ha destacado, indicado que las informaciones que han trascendido reflejan que la Policía española así lo confirma.

Por tanto, pide al Gobierno que asuma sus responsabilidades políticas y convoque elecciones, a la vez que pide que también asuma las consecuencias judiciales. "Nuestra posición es clara, esto no puede quedar impune", ha defendido, recalcando que desde el PP se van a asegurar de ello. "No pararemos en la defensa de la dignidad de los españoles", ha indicado, añadiendo que no descansarán hasta conocer la verdad.

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