Feijóo se desmarca de las palabras de González Pons contra Trump: "No me preocupa lo que diga"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha querido desmarcarse de las declaraciones de Esteban González Pons, vicesecretario de Asuntos Institucionales y eurodiputado del PP, que este pasado lunes definió a Donald Trump como el "macho alfa de una manada de gorilas", como un "ogro naranja" e incluso como un "enterrador de la democracia" en un artículo de opinión publicado en el diario 'Las Provincias'.

En un desayuno informativo celebrado este martes, Feijóo ha desautorizado al responsable de la política internacional de su propio partido asegurando que España debe tener un trato cordial hacia Estados Unidos y hacia sus dirigentes.

"Esta es una posición, no mía, es la posición de mi partido. Las relaciones con Estados Unidos tienen que ser siempre correctas y buscar siempre un aliado", ha asegurado el líder del Partido Popular.

Carga contra Sánchez y su Gobierno

Además, Feijóo ha aprovechado para desviar la atención hacia el Gobierno y hacia Pedro Sánchez, a quien acusa de "jugar contra los intereses de España" por haberse posicionado en reiteradas ocasiones en contra de los postulados de Donald Trump.

"No me preocupa lo que diga un diputado o lo que diga un dirigente político, lo que me preocupa es que el presidente del Gobierno está jugando en contra de los intereses de España en esa relación tosca y hostil con Estados Unidos", ha afirmado Feijóo.

Estas palabras del líder del PP coinciden con las del vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local de la formación, Elías Bendodo, que señaló que la postura de González Pons "no es el criterio del Partido Popular" y que sus palabras fueron "a título particular".