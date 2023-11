El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que sigue pensando que las condiciones del expresidente catalán Carles Puigdemont son "ilegales" y ha subrayado que no puede aceptarlas para ser presidente del Gobierno como, a su juicio, ha hecho el socialista Pedro Sánchez tras el pacto de investidura y legislatura que alcanzó con la formación independentista.

Así se ha pronunciado después de que la publicación online 'Politico' haya informado de que Puigdemont trasladó anoche al líder del Partido Popular Europeo (PPE), el alemán Mandred Weber, que estaría dispuesto a apoyar una moción de censura promovida por el PP contra Pedro Sánchez si éste no cumple lo acordado para apoyar su investidura al ritmo que espera Junts.

Según narra esta publicación, Weber y Puigdemont charlaron de manera informal al encontrarse en un evento en donde el político alemán le reprochó al líder independentista estar "alimentando" a la extrema derecha de Vox, a lo que el catalán respondió apuntando la posibilidad de que Junts llegara a acuerdos con el PP en el curso de la legislatura.

Creo en la Constitución española y eso es incompatible con las actuales exigencias de Junts"

Al ser preguntado si el PP apoyaría a Junts en esa hipotética moción de censura o querría gobernar con el apoyo de ese partido, ha explicado que él pudo "gobernar con Junts, pero no podía aceptar las condiciones" de esa formación política porque "son ilegales", "atentan contra la Constitución" y "atentan contra la igualdad de los españoles".

"No he cambiado de posición. Por consiguiente, la respuesta es que no es posible, porque sí, yo creo en la unidad de mi país, creo en la Constitución española y eso es incompatible con las actuales exigencias de Junts", ha declarado a los medios a su llegada a la Sesión de Apertura Solemne de la XV Legislatura en el Congreso.

Dicho esto, ha asegurado que queda acreditado por las declaraciones de Puigdemont "que fue posible" que él fuera presidente, "al menos desde el punto de vista político", pero ha insistido en que no puede "aceptar lo que el señor Sánchez ha aceptado". "A mí no me nombra presidente de Gobierno el señor Puigdemont, al señor Sánchez sí", ha aseverado. Además, Feijóo ha señalado que ya explicó su posición en el debate de investidura de Pedro Sánchez, "pesar de la carcajada" del secretario general del PSOE, que se burló del líder del PP por decir que no es presidente porque no quiere.