El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa a Pedro Sánchez de denunciar bulos mientras los lanza contra él, después de que el presidente del Gobierno haya propuesto la apertura de un proceso de "reflexión" con los medios de comunicación y las fuerzas políticas para luchar contra la desinformación en una entrevista este lunes en 'TVE'.

"Pedro Sánchez denuncia bulos mientras los lanza contra mí", ha respondido el jefe de la oposición a través de sus redes sociales, instándole a rectificar: "Su Gobierno me acusó falsamente de dar ayudas a mi pareja y hoy él mismo miente. Jamás he dicho que ninguna mujer se quede en casa, tampoco la suya. En TVE no le han pedido que lo retire, pero hágalo. Rectifique".

Feijóo: "Hay parejas del presidente que han dejado de trabajar"

Feijóo se refería así a una entrevista concedida la semana pasada en 'Onda Cero', tras la carta en la que Sánchez se daba cinco días para reflexionar sobre su continuidad al frente del Gobierno tras la apertura de diligencias contra su mujer, Begoña Gómez.

Preguntado entonces sobre si habría que regular la figura de la pareja del presidente, Feijóo aseguró que no le pediría a su mujer que dejara de trabajar, pero sí "que no tenga contratos con la Administración pública", aunque deslizó también que algunas parejas de presidentes han dejado sus trabajos para evitar conflictos.

"Le voy a pedir que si tiene sponsor para hacer su trabajo y resulta que esos sponsor son posteriormente ente adjudicatarios de la Administración pública, eso no se lo voy a consentir", señalaba Feijóo, que defendía que su propia pareja "jamás lo haría" y apuntaba a la mujer de Sánchez.

"Ninguna mujer de ningún presidente del Gobierno se ha visto envuelta en la situación en la que está el señor Sánchez y su pareja. Ninguna, de ningún presidente. Incluso hay parejas del presidente del Gobierno que han dejado de trabajar para no tener ninguna duda al respecto", dijo entonces.

Unas declaraciones a las que ya respondió la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que denunciaba que esta afirmación "nos retrotrae a tiempos que creíamos haber superado" y "nos sitúa en una posición en la que las mujeres tenían una posición en el hogar y no podían tener libertad y ser iguales a la hora de acceder a cualquier responsabilidad y a cualquier profesión".