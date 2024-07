El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha defendido este jueves al empresario Amancio Ortega asegurando que "necesitamos 40 o 50 personas como él trabajando" y que, de esta manera, "España sería mejor".

Así lo ha asegurado el popular en una entrevista en el podcast del influencer Pedro Buerbaum, un influencer y emprendedor conocido por su éxito empresarial, como por sus controvertidas opiniones políticas y sociales.

"Inditex ha sido capaz, y su dueño, en convertirse en referencia a nivel textil desde Galicia vistiendo a millones de personas" ha comentado Feijóo, quien ha añadido que "él quiso donar además de pagar sus impuestos".

Así, Feijóo ha lamentado que Amancio Ortega "ha sido criticado por miembros del Gobierno que dicen que es limosna y es un disparate". "Necesitamos 40 o 50 personas como él trabajando. España seria mejor", ha añadido.

Culpa al "gobierno populista" del auge de la ultraderecha

Durante la entrevista, además, el líder popular ha hablado sobre diferentes temas. Sobre el fenómeno Alvise y la ultraderecha liderada por Vox, Feijóo ha achacado que la culpa del auge de este movimiento se debe "al gobierno populista" de Pedro Sánchez.

"Esto es producto de un Gobierno populista en España y me preocupa porque en mi opinión la política no es eso. La política es formarse, preparase, es tener conocimiento, tener interés por la gestión de las cosas públicas, es querer a tu país y es tener un proyecto, no es solo votar contra", ha declarado sobre el movimiento liderado por Alvise Pérez.