Alberto Núñez Feijóo ha querido llevar su mensaje y su discurso contra el PSOE al público más joven. Para ello, ha acudido al podcast del influencer Pedro Buerbaum en el que ha hablado de la situación política que se vive en España, la ideología del Partido Popular frente al auge de la ultraderecha en España y en toda Europa y su descontento con la gestión del PSOE, que tilda de "gobierno populista".

Feijóo ha comenzado su intervención haciendo un análisis de la situación actual de la política española. El 'popular' ha asegurado "no se sabe muy bien quién manda" y que las decisiones para votar al presidente del Gobierno se "adoptaron fuera de España". Desde el primer minuto ha aprovechado el espacio otorgado por 'WORLDCAST' para seguir atacando a Pedro Sánchez, recalcando que es el primer presidente que no ha ganado unos comicios.

"La ley que se pacta para investir al presidente del Gobierno no se puede aplicar en buena parte y en consecuencia no sabemos que van a hacer los independentistas. No sabemos si van a seguir apoyando a un Gobierno que les ha engañado, aunque ellos se han dejado engañar. Por lo tanto, estamos en una situación inédita", ha manifestado el líder del Partido Popular.

De esta manera, Feijóo insiste en cargar contra los socialistas y deja claro que el Gobierno está inmerso en "una situación agónica, sin mayoría en la cámara y con socios que establecen chantajes". Aun así, el gallego también ha tirado piedras a su tejado, asegurando que la responsabilidad de la política española es tanto suya como de su partido político. Por otro lado, Feijóo ha recalcado que casi el 70% de la población española está gobernada por un presidente o presidente del Partido Popular, es por ello que ha expresado que que tanto él como su partido tienen "una enorme responsabilidad" y que "hay otra adicional, que es decirle a los españoles que hay una alternativa".

La ultraderecha es culpa del "gobierno populista" del PSOE

Acto seguido, se ha metido de lleno con el fenómeno Alvise y la ultraderecha en España liderada por Vox, partido con el que ha unido fuerzas para gobernar en diferentes comunidades y a los que ha comprado, en multitud de ocasiones, sus medidas. Sin embargo, Feijóo ha achacado que la culpa del auge de este movimiento se debe "al gobierno populista" de Pedro Sánchez.

"Esto es producto de un Gobierno populista en España y me preocupa porque en mi opinión la política no es eso. La política es formarse, preparase, es tener conocimiento, tener interés por la gestión de las cosas públicas, es querer a tu país y es tener un proyecto, no es solo votar contra", ha declarado sobre el movimiento liderado por Alvise Pérez.

Aun así, Feijóo ha criticado duramente al movimiento Se Acabo la Fiesta debido a que "no tiene un proyecto político" y que simplemente sigue la ola de la ultraderecha que ha florecido en Europa. Aunque no es del todo tajante con Alvise: "Es innegable que le han votado 800.000 personas". Además, vuelve a señalar al PSOE como el principal responsable de su crecimiento exponencial en los últimos comicios, categorizando al partido de Sánchez como "una máquina de bulos".

Feijóo, a raíz de esta cuestión, ha aprovechado para definir al actual gobierno como "un Gobierno censura". El líder del PP "Cada vez que alguien publica una información que perjudica al Gobierno, se asegura que pertenece a un tabloide digital y cada vez que la oposición pide explicaciones por lo que se ha publicado, elmensaje es que la oposición es de ultraderecha. Entonces, es un gobierno censura".

Feijóo se posiciona en el centro derecha

El concepto ultraderecha está acechando al Partido Popular tras las elecciones europeas. Sus pactos con Vox han dejado latente que la derecha española necesita a los de Abascal para gobernar en el país. Pero: ¿Feijóo ya se posiciona más cerca de la ultraderecha o sigue definiendo al Partido Popular como una formación conservadora?

El 'popular' ha esquivado la cuestión asegurando que el PP está "donde siempre ha estado" y que "tiene mucha trazabilidad". Es más, él mismo ha incluido al PP en el centro derecha dentro de la familia europea. "Somos un partido de centro derecha, un partido en el que hay personas más conservadoras, personas más liberales, personas más reformistas y en las últimas elecciones sacamos ocho millones de votos".

Tras esto, ha vuelto a desviar el tema y, por enésima vez, ha atacado de nuevo al PSOE, en este caso por sus pactos de Gobierno y por sus principios, que para Feijóo "ya no tiene". "El PSOE está gobernando con Eh Bildu en Pamplona y está gobernando con los independistas en el Gobierno Central. Lo que intenta es desacreditar a la alternativa que es el PP diciendo que es un partido de ultraderecha", ha afirmado el presidente de los 'populares'. Ha concluido alegando que "se debería prohibir que quien tenga antecedentes terroristas pudiera presentarse a unas elecciones".