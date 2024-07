Alberto Núñez Feijoó carga contra el "chantaje" de Vox y sostiene que las puertas del Partido Popular están abiertas para "dejar entrar" a todos los que quieran un cambio de Gobierno, entre ellos a quienes no entiendan la "deriva" de los dirigentes del partido de Santiago Abascal, que decidió romper sus acuerdos autonómicos después de que los 'populares' aceptaran el reparto de la acogida de menores migrantes.

"Este es su partido y esta es su casa", ha asegurado Feijóo este sábado en Ourense al defender que en su formación caben, además de los votantes del PP, los "miles de decepcionados con el PSOE y también los que no entienden la deriva de los dirigentes de Vox haciéndole favores al Gobierno más disparatado".

"Se han equivocado de persona planteando un chantaje, pero nosotros no nos vamos a confundir ni a equivocar ni de adversarios", ha apostillado el dirigente 'popular', que ha defendido que los principios del PP no se someten a amenazas, "cueste lo que cueste". "No se van a sacar a subasta, como hizo este Gobierno para ser investido, ni se van a someter a la amenaza de nadie. Y cuando digo nadie, es nadie, cueste lo que cueste. Esos son unos principios", ha proclamado.

Por su parte, Abascal ha defendido su discurso antiinmigración y ha acusado al líder del PP de haber buscado "de tapadillo" los pactos en las comunidades con la idea de "mantenerlos en secreto" hasta después del 23J. "Si el PP quiere mi apoyo, exigiré un plan de deportaciones para los inmigrantes ilegales", ha aseverado el líder ultra en 'El Confidencial'.

Gamarra, a Vox: "Adiós y a seguir gobernando"

Mientras tanto, los cinco gobiernos del PP afectados por la ruptura de Vox afrontan la incertidumbre sobre la gobernabilidad en minoría y qué pasará en los ayuntamientosdonde también tienen pactos con la ultraderecha. El presidente murciano, Fernando López Miras, remodelará este lunes su Ejecutivo, que no tendrá vicepresidencia, tal y como ha avanzado este sábado.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que le ha acompañado en un acto en San Pedro del Pinatar, se ha mostrado convencida de que su Gobierno "va a seguir funcionando" en minoría, al faltarle dos escaños para la mayoría absoluta en la Asamblea Regional. Gamarra cree que "Vox ha decidido agitar en lugar de gobernar". "Así que adiós y a seguir gobernando", ha sentenciado.

Paralelamente, los nuevos consejeros del Ejecutivo que preside Jorge Azcón en Aragón han jurado este sábado su cargo, 11 meses después de acceder al mismo, como consecuencia de esta crisis por la dimisión de los miembros del Gobierno de Vox. Eso sí, tan solo es nuevo el consejero Javier Rincón, hasta ahora secretario general técnico de Hacienda, que se hace cargo de Agricultura, Ganadería y Alimentación.