Los consejeros de las autonomías gobernadas por los populares han votado a favor en la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia de asumir tan solo 347 menores de los más de 6.000 que están hacinados en Canarias, aunque no han confirmado si apoyarán la reforma de la Ley de Extranjería que tendría que llevarse a cabo para cumplir con el plan del Gobierno de pedir una "solidaridad obligatoria".

Así, el Gobierno propone que las comunidades dejen de acoger menores de forma voluntaria y, por tanto, estén obligadas a ser solidarias con Canarias, Ceuta y Melilla. Un plan que implicaría un cambio en la Ley de Extranjería que tendría que pasar por el Congreso y que depende del voto a favor del partido popular, ya que Junts ya ha dejado claro que no lo hará.

En la reunión de este miércoles, las comunidades autónomas gobernadas por el PP, salvo Ceuta, no se han pronunciado al respecto y no han dicho si están de acuerdo o no con la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para una reubicación de los menores migrantes. Estas comunidades han insistido en que son "incompetentes" para valorar una ley que debe ir a las Cortes, aunque desde el Gobierno insisten en que fue precisamente el grupo popular en el Congreso el que pidió que el Gobierno informase a las comunidades.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha denunciado en la rueda de prensa posterior de la Conferencia Sectorial, que la saturación de Canarias "es mucho mayor que otras comunidades". "Teniendo en cuenta que disponen de 2.000 plazas y tienen a casi 6.000 menores extranjeros, es un 300% más. No es comparable a la saturación de otras comunidades que, con más población, tienen menos plazas disponibles. Si extrapolamos la presión de Canarias a todo el país, habría en España 130.000 menores extranjeros no acompañados", ha denunciado.

El Gobierno carga contra el PP

Así, el socialista ha cargado contra el PP por no aceptar la reubicación de más menores migrantes. "Si las comunidades del PP son capaces de aceptar la distribución voluntaria de 400 menores, ¿por qué no aceptan y apoyan una modificación legislativa que lo que pretende es precisamente que esa distribución se haga de forma obligatoria, reglada, más ágil y con seguridad jurídica?", se ha preguntado Víctor Torres.

En esa línea, también les ha echado en cara que tanto en 2023 como en 2022, las comunidades aceptaron la acogida de menores de forma voluntaria, que no han cumplido.

El Gobierno pactó con las comunidades el traslado de 373 menores migrantes no acompañados de Canarias y Ceuta, pero las comunidades solo han acogido a 62 (16%) y ninguna de ellas alcanza el total acordado. Cinco más, apuntan fuentes del Gobierno, está previsto que lleguen Navarra finales de julio, cinco menores provenientes de Canarias. De los 62 que ya han sido acogidos, 30 provenientes de Ceuta fueron trasladados a Andalucía, 16 de Canarias a Aragón y 16 de Canarias a Asturias.

Este incumplimiento por parte de las comunidades se ha producido a pesar de que el Gobierno insiste en que ha ingresado a estas un total 20 millones de euros para efectuar sus reubicaciones, además de otros 15 destinados a los territorios de llegada. En la reunión de la Conferencia Sectorial de este miércoles, Cataluña ha sido la única comunidad que no ha aceptado el reparto de estos menores.

"Estamos ante una emergencia y lo peor ante una emergencia es no definirse. Que es lo que hace el PP y las comunidades donde gobiernan", ha añadido el ministro, quien ha insistido en que "el PP no ha terminado de entender la urgencia de miles de niños y adolescentes, ni la emergencia de Canarias".

Además, el ministro ha hecho hincapié en que sería "la primera vez que por ley se establecería una distribución con financiación asegurada", aunque asegura que dicha financiación dependerá de los acuerdos en la Conferencia sectorial. En estos momentos, según ha indicado, la ficha es de 145 euros por cada menor al día.