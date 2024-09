El Gobierno y el PP vuelven a protagonizar un nuevo choque esta semana, esta vez en materia de vivienda. El pasado jueves, la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, advirtió a la Comunidad de Madrid de que perdería la financiación del Gobierno si no aplicaba la ley de vivienda para regular los precios.

"Quien no aplique la ley de vivienda, no va a tener financiación del Gobierno central", aseguró Rodríguez en declaraciones a 'TVE'. "La propia ley me faculta de manera extraordinaria a trabajar con aquellas comunidades que se han comprometido a cumplirla y que están dando respuesta a sus ciudadanos", dijo la ministra, asegurando que quienes no apliquen la ley recibirán "menos fondos".

Este sábado, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido a la advertencia de Rodríguez en el acto de celebración del 'Día del afiliado del PP' en Aragón anunciando que propondrá una ley alternativa.

"Presentaremos en las próximas semanas las leyes de vivienda completas, y no la enésima chapuza sin soluciones que presentó el Gobierno, y además amenazando a los presidentes autonómicos", ha anunciado Feijóo.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha acusado a Isabel Rodríguez de "amenazar" a los gobiernos autonómicos y de no actuar para resolver el problema habitacional. "La ministra de vivienda se ha preocupado de amenazar a las CCAA, ¡menos amenazas y mas hacer vivienda!", ha concluido Azcón.