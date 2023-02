El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dado marcha atrás con su declaración sobre el ataque a iglesias en Algeciras. Feijóo ha reconocido en una entrevista en Onda Cero que "no fueron las mejores declaraciones de mi vida". "Lo que pienso es que las religiones no son culpables de nada. No es problema de religión sino de fanatismo. Ni musulmanes ni católicos son culpables", ha añadido insistiendo también en que sí cree que hay un "problema" con el "fundamentalismo yihadista en el mundo, pero insisto no fueron afortunadas, cuando no se acierta hay que rectificar".

La polémica surgió cuando la semana pasado Feijóo, tras el ataque de un hombre en dos iglesias de Algeciras en que el mató a un sacristán, el líder del PP defendía que "desde hace muchos siglos" no se ve "a un católico o a un cristiano matar en nombre de su religión" pero que "hay otros pueblos que tienen algunos ciudadanos que sí lo hacen".

Unas palabras que rápidamente suscitaron críticas dentro y fuera del partido. Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia, Feijóo admite que se equivocó con las declaraciones de Algeciras: "No fueron las mejores de mi vida"a "cualquier discurso de odio que trate de sembrar el enfrentamiento": "Ninguna religión, ninguna creencia religiosa incita al odio", sentenciaba. También la titular de Hacienda, María Jesús Montero, criticaba a Feijóo, aseverando que "cuando habla y no tiene delante la respuesta escrita por parte de sus asesores al final pone de manifiesto que no está preparado".

Dentro del propio Partido Popular, el presidente andaluz, Juanma Moreno, no compartía las palabras de Feijóo y pedía "que nadie generalice hacia ningún colectivo ni étnico ni religioso".