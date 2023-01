Antonio Maestre ha pronunciado un contundente discurso contra las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo tras el ataque de un joven magrebí a una iglesia en Algeciras en el que acabó con la vida de un sacerdote con reivindicaciones islamistas. El líder del PP afirmó que no existen ataques en nombre del cristianismo desde hace más de un siglo. Unas palabras que han causado senda polémica y que ha respondido el periodista en Al Rojo Vivo: "Hay discursos de odio dentro del mundo musulmán, pero hay que ir también a la raíz de quien los financia. Países con los que tenemos muy buna relación y que dejamos que financien mezquitas a lo largo de Europa y EEUU mirando hacia otro lado porque lo hacen ellos".

Además, ha querido remarcar "la ignorancia suprema de Alberto Nuñez Feijóo cuando no puede leer el plan de moderación porque no lo tiene delante". "No solo es la ignorancia suprema de que no se ha matado desde hace más de un siglo en nombre de la religión católica", ha aseverado el periodista tras narrar algunos ejemplos, para concluir afirmando que "es la ignorancia supina que tiene Alberto Núñez Feijóo encarnada en un discurso que está dentro de la extrema derecha".

"Es diferenciar entre una religión buena y una religión mala, entre occidente y los bárbaros que vienen de fuera a pervertir la esencia cristiana y occidental de Europa, es el pensamiento fundamental de la extrema derecha", ha zanjado. Puedes escuchar su discurso en el vídeo principal de esta noticia.