Ayuso se enroca en su 'show' y dice que haber besado a Mónica García habría sido de "hipócrita institucional"

Los detalles La presidenta madrileña ha celebrado que la Conferencia de Presidentes fuese en Cataluña, porque esa región "es España" y "no podemos abandonar allí a los catalanes". Insiste en que "no somos una nación plurinacional".

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se levantó de la Conferencia de Presidentes en Barcelona cuando se habló en euskera y catalán, reafirmando su oposición en contra del plurilingüismo en España. En una entrevista con la Cadena COPE, ha defendido su acción de abandonar la sala y no usar pinganillo, argumentando que las lenguas cooficiales buscan hacer sentir extranjeros a los españoles. A pesar de que algunos líderes populares discrepan, Ayuso insiste en que su gesto demuestra que la situación no es normal. Además, se negó a saludar a la ministra Mónica García por, según ella, haberla llamado asesina.

Un día después de que Isabel Díaz Ayuso se levantase de la Conferencia de Presidentes, celebrada este viernes en Barcelona, cuando Imanol Pradales hablaba en euskera durante su intervención, también cuando lo hizo en catalán Salvador Illa, la presidenta de la Comunidad de Madrid sigue defendiendo su postura de estar en contra del plurilingüismo que existe en España, persistiendo así en su show de los pinganillos, que acaparó ayer todos los focos.

"No sé cómo se puede demostrar tu discrepancia si no es levantándote y yéndote de un sitio", ha asegurado Ayuso en una entrevista realizada este sábado en la Cadena COPE. De este modo, la presidenta defendía haber cumplido su palabra y la amenaza de que si se hablaba en euskera o catalán abandonaría la sala y no usaría pinganillo, al entender que se quieren usar las lenguas cooficiales para "hacernos sentir extranjeros" en España.

Igualmente, celebró que la Conferencia de Presidentes se celebrase en Cataluña, porque esa región "es España" y "no podemos abandonar allí a los catalanes". "Salvo eso, todo lo demás es poco provechoso porque, además, todo lo que hemos propuesto no ha funcionado, no ha servido, no ha interesado al presidente ni al Gobierno", critica Ayuso, quien asegura que "no se puede dar por normal lo que no lo es".

De este modo, la dirigente madrileña volvía a enfrentarse con varios barones populares como Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, quien saludó en gallego y presumió de hablar dos lenguas, o incluso con el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno, que destacó no ser "ayusólogo". Desde Génova, sin embargo, el mensaje fue unánime: respeto a lo que cada uno decida, pero no todos apoyan el gesto de Ayuso. Igualmente, desde el equipo de Marga Prohens, en Baleares, aseguraron con ironía, que ella "no busca la confrontación, como Ayuso".

Sin embargo, y según insiste Ayuso, marcharse para mostrar una discrepancia es "un gesto, que "no es que apetezca", pero que sirve para "demostrar que esto no es normal": "Insisto, no somos una nación plurinacional y me parece un disparate tomarnos el café en español y meternos en la sala y empezar a usar traducciones entre españoles para hablar de lo que es de todos", argumenta.

En este sentido, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha considerado que la presidenta de la Comunidad de Madrid es una "provocadora acostumbrada a reventar absolutamente todo, es a lo que va". Andueza ha señalado que no espera "absolutamente nada" de Ayuso y ha reprochado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, su "seguidismo" de "esta presidenta tan lamentable de Madrid".

"Feijóo es un títere de esta señora y de las barbaridades que hace", ha dicho antes de reclamar al PP vasco que se queje de la actuación de Ayuso al irse de la conferencia cuando el lehendakari, Imanol Pradales, habló en euskera. En su opinión, la polémica por el uso del euskera, el catalán o el gallego en la Conferencia de Presidentes se debe a que el PP "tiene un concepto de España que solo se ciñe a los que ellos piensan" y pretende "uniformizar a su imagen y semejanza".

¿Vas a saludar a una asesina?

La presidenta madrileña, que acaparó todos los focos de atención por su actitud diferente en la Conferencia de Presidentes, ha querido también hablar en esta entrevista del encontronazo que tuvo con la ministra de Sanidad, Mónica García a la que no quiso saludar: "¿Vas a saludar a una asesina?", le dijo Ayuso.

"Lo que no puedo, es que es superior a mis fuerzas, es ser tan hipócrita de que una persona que todos los días me llama asesina, nos llama asesinos a la Comunidad de Madrid, que nos dicen que hemos dejado morir ancianos, que hemos firmado sentencias de muerte, el día antes en la Asamblea, me bese, no puedo, lo siento en el alma", se justificó.

Por otro lado, la presidenta ha insistido en que "nos tenemos que acostumbrar en política a menos besuqueo y darnos las manos" porque "es el trato más correcto entre dos mujeres, entre hombre y mujer, mujer, hombre, etcétera", ha defendido. Aun así, dijo que con algunos ministros se dio "dos besos" y se dieron la mano en los saludos, "todos en fila".