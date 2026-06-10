Falsos positivos de cáncer de colon: una "incidencia técnica" altera los resultados de los cribados en Málaga

La colonoscopia y la sangre en heces son equivalentes para detectar cáncer de colon

¿Qué ha dicho? "Hace unos días se detectó un número excesivamente elevado de falsos positivos. Los propios profesionales del laboratorio son los que lo identificaron y de forma inmediata iniciaron una revisión del procedimiento", ha explicado este miércoles Carolina España, la portavoz del Gobierno andaluz.

En Málaga, un fallo técnico ha provocado falsos positivos en los cribados de cáncer de colon, según la Consejería andaluza de Sanidad. La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, explicó que los profesionales del laboratorio detectaron un número elevado de falsos positivos y comenzaron una revisión inmediata del procedimiento. Unas 400 personas podrían estar afectadas por este error, aunque la cifra exacta no ha sido confirmada. El Servicio Andaluz de Salud ha iniciado un plan para contactar con los afectados y repetir las pruebas de sangre oculta en heces. Sanidad asegura que el problema técnico ya ha sido resuelto.

De nuevo Andalucía es noticia por un fallo en los cribados de cáncer. En este caso, en Málaga se han dado falsos positivos en cáncer de colon. Todo debido a una "incidencia técnica", según la Consejería andaluza de Sanidad.

"Hace unos días se detectó un número excesivamente elevado de falsos positivos. Los propios profesionales del laboratorio son los que lo identificaron y de forma inmediata iniciaron una revisión del procedimiento", ha explicado este miércoles Carolina España, la portavoz del Gobierno andaluz.

De los casos de cáncer de mama que no se notificaron a las mujeres afectadas, a positivos que no lo son en la misma enfermedad, pero en el colon. Esto es lo que se está viviendo en Andalucía. Porque ante el gran número de nuevos positivos, muchos más de los esperados, los responsables de laboratorio dieron la voz de alarma.

Empezaron a revisar todas las pruebas. "De forma inmediata" se analizó el procedimiento y los casos "potencialmente implicados". Acto seguido, se inició un plan para contactar con las personas afectadas y ofrecerles la repetición de la prueba de sangre oculta en heces. "De la incidencia se informó a los distritos sanitarios que estaban afectados y se puso en marcha un procedimiento de revisión de los casos que podrían estar potencialmente implicados para contactar con las personas y ofrecerles una repetición de la prueba", añaden desde el Gobierno andaluz.

Solo tras esta revisión, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha descubierto que el cribado de cáncer de colon en Málaga ha fallado. Se han dado falsos positivos por culpa de una "incidencia técnica".

Según ha publicado este miércoles el diario 'Málaga Hoy', son unas 400 las personas afectadas por este error. Desde la Consejería no han facilitado, por el momento, una cifra concreta de positivos que realmente no lo son.

Eso sí, desde Sanidad aseguran que el problema técnico ya ha sido resuelto. Se podrán repetir las pruebas con seguridad.

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