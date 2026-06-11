El exedil de Valencia Jorge Bellver (PP), imputado en el caso Azud, ingresado por un ictus

El exdirector general de Transparencia de la Generalitat Valenciana y exconcejal del PP en el Ayuntamiento de València, Jorge Bellver, en una imagen de archivo

El contexto Bellver puso ayer su cargo a disposición del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, tras confirmarse su imputación en el caso Azud por parte de la Audiencia Provincial de Valencia.

Jorge Bellver Casaña, ex portavoz del grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas y ex director general de Transparencia de la Generalitat Valenciana, ha sido hospitalizado tras sufrir un ictus. Bellver puso su cargo a disposición del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tras ser imputado en el caso Azud, que investiga presuntos pagos de comisiones a cargos públicos en Valencia para la adjudicación de contratos entre 1999 y 2013. Además, solicitó al PP de la Comunitat Valenciana la suspensión temporal de su militancia mientras se esclarecen los hechos. La Audiencia de Valencia confirmó su imputación el 8 de junio.

Jorge Bellver Casaña, exportavoz del grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas desde octubre de 2012 hasta 2015, y hasta ayer director general de Transparencia de la Generalitat Valenciana y exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, se encuentra ingresado en un centro hospitalario tras sufrir un ictus la tarde de este miércoles, según han informado a EFE fuentes cercanas al ex alto cargo.

Bellver puso ayer su cargo a disposición del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, tras confirmarse su imputación en el caso Azud por parte de la Audiencia Provincial de Valencia, que investiga el supuesto pago de comisiones a cargos públicos en el consistorio de Valencia para favorecer la adjudicación de contratos entre los años 1999 y 2013.

El conocido caso Azud estalló con la detención del cuñado de Rita Barberá, en 2019.

El ex alto cargo de la Generalitat también envió ayer una misiva al PP de la Comunitat Valenciana en la que solicitaba la suspensión temporal como militante hasta que se esclarezcan los hechos por los que se le juzgan.

Este pasado 8 de junio, la Audiencia de Valencia confirmaba la imputación de Beller en esta trama corrupta.

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