Clara Chía, pareja de Gerard Piqué, le ha contado al juez que lleva meses encerrada en casa y que ha necesitado terapia para volver a trabajar. Y todo por culpa de un paparazzi. El juicio contra él ha arrancado este lunes y acusan al fotógrafo de acoso y lesiones psicológicas. Se enfrenta a una petición de 5 años de prisión y 70.000 euros de multa.

Inquieta, escondiéndose y evitando a los periodistas, así ha llegado Clara Chía junto a su pareja, Gerard Piqué, al juicio contra Jordi Martín, el paparazi que reveló su relación con el futbolista y la sacó del anonimato. La pareja denuncia haber sido acosada por el fotógrafo, llegando incluso a entrar en sus propiedades privadas. Una actitud, dicen, que ha perjudicado a su salud mental.

"Se ha colado varias veces en el garaje privado de mis padres. Me he tenido que quedar encerrada en casa durante meses. He dejado de salir sola a la calle. Me quedé anulada y fue todo por el señor Martín", ha expresado en el juicio Clara Chía.

En un momento, donde todas las miradas estaban en Clara Chía y Piqué, el acusado ha defendido que él solo estaba haciendo su trabajo. "Jamás me he metido en una propiedad privada. Hago mi trabajo de paparazi y ellos ni me ven. Han intentado atropellarme y me han llamado tres veces mofándose de mí e insultándome", ha declarado Jordi Martín, el paparazi acusado.

Jordi Martin ha alegado que su relación con Piqué nunca ha sido buena. Pero el exjugador del Barcelona ha declarado que la actitud del fotógrafo haciendo su trabajo es agresiva. "Nos persigue cuando vamos en coche y trata de tirarnos a la cuneta. Quiere crear la noticia y buscar el conflicto. Está siempre alterado, agresivo, superintenso. (...) Hemos tenido que salir escondidos en el maletero del coche".