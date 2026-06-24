El exchófer de Bárcenas declara que no recuerda si Villarejo le pidió grabaciones del extesorero

El contexto Ríos, que enfrenta una petición de 12 años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía, ha declarado en el juicio sobre una presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP entre 2013 y 2015.

Sergio Ríos Esgueva, exconductor de Luis Bárcenas, ha declarado en el juicio del caso Kitchen, enfrentando una petición de 12 años y medio de cárcel. Inicialmente negó, pero luego no recordó si el excomisario Villarejo le pidió recuperar grabaciones del extesorero del PP. Captado como confidente, Ríos relató cómo Villarejo, bajo el alias "Tommy", le pidió colaborar para recuperar "los famosos millones" de Bárcenas, informando sobre testaferros y movimientos familiares. Niega haber accedido a documentos ilegales o clonar teléfonos. Por su parte, el comisario Andrés Gómez Gordo afirmó que presentó a Ríos a Villarejo. El juicio continuará la próxima semana.

Sergio Ríos Esgueva, exconductor de Luis Bárcenas, ha declarado como acusado en el juicio del caso Kitchen, donde primero ha negado y después ha dicho no recordar si el excomisario José Manuel Villarejo le pidió recuperar grabaciones del extesorero del PP.

Ríos, que enfrenta una petición de 12 años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía, ha declarado este miércoles en la Audiencia Nacional, en el juicio sobre una presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP entre 2013 y 2015, donde ha contestado a la Fiscalía, el tribunal y las defensas.

Este conductor, captado como confidente, ha pasado de negar que le pidieran grabaciones a señalar que no lo recordaba, cuando el fiscal le ha mencionado una grabación donde se escucha cómo Villarejo pidió al exchófer "darle al tarro" para hallar un 'pendrive' con conversaciones, que según la investigación serían del extesorero con el expresidente Mariano Rajoy o el dirigente del PP Javier Arenas.

"No recuerdo que me lo dijera y no recuerdo que Villarejo me dijera que tenía que recuperar unas grabaciones que no sabíamos si existían o no existían", ha dicho Ríos, cuya defensa ha impugnado este y otros audios.

Villarejo, que se hacía llamar Tommy, le captó para buscar testaferros

El exconductor, que después logró plaza como policía y actualmente está suspendido de empleo y sueldo, ha explicado cómo le captó Villarejo, presentándose como Tommy o Tomás, y le pidió colaborar con la Policía para recuperar "los famosos millones" del extesorero dando información sobre testaferros o movimientos de la familia.

Según su relato, el comisario le dijo que la Policía sabía que había hecho ingresos con billetes de 500 euros o trasladado cuadros y le advirtió del riesgo de ser considerado cooperador de blanqueo si no colaboraba.

Ha explicado además que fue captado en el verano de 2013, en un encuentro en el parking de una hamburguesería en Madrid, tras un primer intento fallido del también comisario Enrique García Castaño, y fue el inspector jefe Andrés Gómez Gordo, entonces asesor en el Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, quien les presentó.

Recibió el encargo de no obstaculizar seguimientos, informar de los lugares a los que llevaba a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, y las personas con quienes se veía e informar de números de teléfonos prepago o de matrículas, y según su relato, no le pidieron ningún documento, discos duros ni material informático.

Además, ha explicado que le pagaron como confidente 2.000 euros al mes porque de lo contrario él hubiera dejado de trabajar para la familia Bárcenas, ya que necesitaba tener un salario asegurado.

Niega que conociera actuaciones ilegales

A preguntas de su letrada, Paloma López Arena, el chófer ha negado que al dar la dirección del taller de restauración de la mujer de Bárcenas alguien le manifestara que era para acceder ilegalmente. "Es la policía", ha recalcado negando que conociese ilegalidades.

También ha negado que entregase a García Castaño teléfonos de Bárcenas para que fueran clonados en un Vips, al que niega haber acudido.

No accedió a documentación, aunque sí trasladó cajas con expedientes desde la sede del PP al local de Rosalía Iglesias, y del primer abogado de Bárcenas al que después tomó el testigo.

El exchófer ha dicho además que no supo la identidad real de Villarejo hasta que no apareció en prensa y ha negado conocer que le apodasen como cocinero, mote da nombre al caso. "Me debían llamar, Villarejo o el comisario Tommy se refería a mí como Sergio o Sergi", ha apuntado.

El juicio del caso Kitchen continuará el lunes de la próxima semana con la declaración de tres acusado contra los que no presentó cargos la Fiscalía.

El comisario Gómez Gordo asegura que fue él quien le presentó a Villarejo al exchófer

Por su parte, el comisario Andrés Gómez Gordo ha relatado que fue él quien presentó al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a Sergio Ríos, que por entonces era chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, durante su declaración este miércoles en el juicio de la 'Operación Kitchen', al tiempo que ha reconocido pagos a él.

El comisario ha asegurado que fue Villarejo quien le pidió que le presentara a Ríos -ambos acusados en el juicio- y que juntos se reunieron con el chófer en un descampado.

Gómez Gordo ha indicado que, una vez allí, él se alejó mientras Villarejo hablaba con Ríos, a quien "todo el mundo le llamaba el 'coci'", y tras ello, el comisario jubilado le pidió que no perdiera el contacto con el chófer.

El comisario, para quien la Fiscalía reclama 15 años de prisión, ha negado que le informaran para qué eran esas reuniones, pero ha señalado que "Luis Bárcenas era el delincuente número uno y estaban intentando captar a su conductor". "No hay que ser muy lumbreras para saber eso", ha apostillado.

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