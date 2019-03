Ex altos cargos de Vox aseguran que el partido les ordenó camuflar donaciones de empresarios a través de testaferros

Exlíderes provinciales de Vox afirman que desde la dirección del partido se les ordenó recibir donaciones de empresarios para la formación, pero camuflándolas a través de amigos, familiares o testaferros. Así se lo explican a la Cadena Ser los tres exresponsables provinciales.

Según los audios que aporta Cadena Ser, la justificación dada entonces hacía referencia "a los temores que ciertos empresarios pudieran tener a la hora de que alguien pudiera conocer sus simpatías políticas".

Carlos Aurelio Caldito, exvicepresidente de Vox en Badajoz, afirma que esas indicaciones se le dieron en una reunión de los líderes provinciales celebrada en Soto del Real en diciembre de 2017.

Carlos Aurelio Caldito asegura que, en esa reunión, la indicación llegó por parte de Víctor González Coello, vicepresidente del partido en Portugal, y quién se presentó ante el resto como "alguien de la máxima confianza de Santiago Abascal".

Desde Vox no quieren hacer valoraciones y aseguran a laSexta que no hay noticia. Apuntan que se trata de excargos "rebotados" con el partido e insisten que no han aportado ninguna prueba sobre los hechos que relatan.