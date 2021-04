Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirectivo de la OMS, manda un mensaje de "seguridad y tranquilidad". En su intervención en laSexta Noticias, defiende que la vacuna de AstraZeneca, al igual que el resto de vacunas aprobadas que están siendo administradas, es "segura y eficaz".

Califica las trombosis que se han detectado como "muy infrecuentes" e insiste: la vacuna es "perfectamente segura". "No debería ponerse ningún límite de edad y las personas que han recibido la primera dosis de AstraZeneca deberían recibir la segunda", opina López Acuña.

A esa visión, añade lo siguiente: "No deberíamos tener una intranquilidad que esté causada por esa tensión por este fenómeno enormemente raro, que no supone más riesgo que el beneficio que tenemos vacunándonos". Es decir, defensa cerrada de la vacuna de AstraZeneca, confesando lo que le diría a sus seres queridos en caso de tener dudas, como puede verse en el vídeo.

"No debemos temer a esta vacuna. No está produciendo de manera regular efectos secundarios; lo que ha producido es muy raro, es más frecuente tener episodios de trombosis si se toman anticonceptivos o es el mismo riesgo si se toma Heparin. No nos dejemos llevar ante un fenómeno que genera inseguridad.