A esto te enfrentas si te manifiestas con la ley Mordaza

Los integrantes de manifestaciones podrían incurrir en infracciones muy graves. Hasta 600.000 euros de multa para los manifestantes que no comuniquen las reuniones previamente.



Esto afectaría, por ejemplo, a los enfermos de Hepatitis C por sus protestas frente al Hospital 12 de Octubre de Madrid. Para la portavoz de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, Carmen Esbrí, "es muy lesivo que, además de estar enfermos, no puedan manifestarse por miedo a las penas". Su encierro podría llegar incluso a la pena de cárcel.

El nuevo Código Penal establece entre 3 y 6 meses de prisión si se ocupan propiedades públicas o privadas y si se perturba su actividad. Es decir, se castigaría a quien, por ejemplo, ocupe o se manifieste dentro de un banco o a quien intente evitar un desahucio desde la calle y desde el interior de la propia vivienda. "No vamos a dejar que a la gente la saquen de su casa sin alternativa habitacional simplemente porque nos vayan a poner una multa", afirma Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas PAH.



A los manifestantes que pusieron una mordaza al león del Congreso de los Diputados también podrían encarcelarles si repiten actos como ese. Ahora, serán los policías los que determinen si se está comentiendo una infracción. Algo que indigna a los manifestantes: "perdemos la presunción de inocencia, la capacidad a una tutela judicial efectiva porque la Policía va a considerar si estamos dañando un bien público, poniendo en riesgo la seguridad ciudadana o estamos incumpliendo la ley", dice el Portavoz de Grrenpeace, Ángel Soto.



Para la plataforma 'No somos delito', se trata del mayor recorte en libertades de la democracia, "si eres una persona, no podrás expresarte con libertad. Sólo podrás hacerlo si te conviertes en holograma". Aseguran que, sólo así, siendo un holograma, será la única forma de poder manifestarse en España.