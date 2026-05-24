Un diputado australiano de un partido de ultraderecha y homófobo confiesa que es gay y que su pareja es un migrante musulmán

El contexto El primer discurso de James Virgo como parlamentario ha causado conmoción en Australia, ya que su formación hizo campaña contra el matrimonio igualitario y los migrantes, que representan el 30% de la población.

James Virgo, diputado del Parlamento de Australia Meridional por el partido ultraderechista One Nation, sorprendió al confesar en su primer discurso que es gay y su pareja es un migrante musulmán. Virgo, quien ha sido "abiertamente gay" durante su vida adulta, destacó la necesidad de ocultar su orientación por seguridad. Emocionado, habló de su pareja, Risan, nacido en Indonesia y ahora australiano, agradeciéndole su apoyo. Su revelación generó un silencio en el Parlamento, especialmente dado que su partido se opone al matrimonio igualitario y a los migrantes, quienes son el 30% de la población australiana. El discurso conmocionó al país.

James Virgo es un diputado del Parlamento de Australia Meridional que pertenece al ultraderechista, populista y xenófobo partido One Nation y que, durante su primer discurso como parlamentario, ha confesado que es gay y que su pareja es un migrante musulmán.

Virgo ha afirmado con claridad durante su discurso que "la realidad" es que ha sido "abiertamente gay" durante toda su "vida adulta". "Tenemos que ocultarlo por nuestra propia seguridad o, a veces, simplemente para evitar situaciones incómodas", ha señalado.

Así, su voz se ha entrecortado cuando ha empezado a hablar de su pareja. "Hemos construido una vida juntos. Pienso en dónde empezamos, en cuánto hemos crecido juntos. Gracias por estar a mi lado en las buenas y en las malas", ha expresado.

En ese momento, su revelación ha provocado un silencio absoluto en el Parlamento. Tras ello, el diputado de ultraderecha ha manifestado que su pareja, "Risan, nació en Indonesia, es musulmán y ahora es un orgulloso australiano". "Y nuestros mejores amigos son inmigrantes de China, India y Filipinas", ha añadido.

De esta forma, Virgo ha concluido su discurso declarando que adora a los migrantes, quienes, ha dicho, "simplemente buscan una vida mejor".

Su emotivo discurso ha causado conmoción en Australia, ya que su partido hizo campaña contra el matrimonio igualitario y los migrantes, que representan el 30% de la población australiana.

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