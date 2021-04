Sanidad comunica 7.041 nuevos casos de coronavirus y 82 muertes más por la pandemia, el dato de muertes diarias más bajo desde el pasado 13 de octubre, cuando se notificaron 80, si bien Cantabria y Andalucía no han actualizado este jueves sus datos. No obstante, Baleares, Extremadura, Galicia, Melilla y La Rioja no suman hoy ninguna defunción.

Así, el total acumulado de contagios se sitúa en 3.291.394 casos de COVID-19 desde que estalló la crisis sanitaria, mientras que las víctimas mortales ascienden ya a 75.541 en nuestro país.

Por su parte, la incidencia acumulada continúa su ascenso: sube en 11 comunidades y la media nacional se sitúa en los 154,76 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, tras subir más de dos puntos en las últimas 24 horas. Un repunte que llega después de que la víspera España regresara al umbral de riesgo alto.

La vuelta al riesgo alto se producía después de que, el martes, la incidencia registrara una leve bajada, coincidiendo con un ajuste de la base poblacional sobre la que se calcula este parámetro. Los últimos datos, sin embargo, confirman la tendencia "ascendente" que ya el lunes constató Fernando Simón en rueda de prensa, aunque afirmó que esta aún se podría revertir y que el país se encuentra en "una situación de inflexión".

Este informe del Ministerio llega además en pleno periodo vacacional de Semana Santa, unas fechas festivas cuyas potenciales consecuencias sobre la situación de la pandemia no se verán hasta al menos una semana después, según Simón.