España asistirá a la reunión impulsada por Francia y Reino Unido sobre el estrecho de Ormuz, pero descarta enviar tropas

Los detalles El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, será el representante de España en esa importante cita orquestada por Macron y Starmer para hablar de la reapertura del estrecho de Ormuz.

España participará en una reunión por videoconferencia organizada por Emmanuel Macron y Keir Starmer, centrada en la colaboración de países "no beligerantes" para restablecer la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, representará a España, ya que el presidente Pedro Sánchez asistirá a otra cumbre. España defiende el derecho a la libre navegación y se opone a cualquier operación militar relacionada con la guerra de Irán. Sin embargo, está abierta a considerar una operación respaldada por la ONU para garantizar la seguridad en el Estrecho cuando finalice el conflicto.

España participará en la cita impulsada por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, este viernes. Un reunión por videoconferencia de países "no beligerantes" dispuestos a colaborar en una misión "puramente defensiva" para restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, según describían esta semana desde el Palacio del Elíseo.

El encargado de representar a España será el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estará a su vez en una cumbre con Brasil en Barcelona. El propio Albares ha confirmado a laSexta que España había sido invitada para hablar del estrecho de Ormuz y de su reapertura.

Según fuentes de Moncloa, la posición de España es clara. Preocupa la situación en Ormuz y el gobierno español defiende el derecho a la libre navegación. No obstante, insisten en que España se mantiene firme en su postura de oponerse a participar en ninguna operación militar que pueda desarrollarse vinculada a la guerra de Irán, lo que incluye una intervención en el estrecho de Ormuz.

El Gobierno de España sí se mantiene abierto a que, cuando acabe la guerra y siempre bajo el paraguas de la ONU, se pueda promover una operación amparada por Naciones Unidas para garantizar la seguridad en el Estrecho.

El pasado 26 de marzo, Francia y el Reino Unido ya organizaron una vídeoconferencia con los jefes del Estado Mayor de 35 países con vistas a preparar una eventual coalición para contribuir a la reanudación del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, condicionada al cese de los combates.

Esta nueva conferencia del viernes se celebra cinco días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que Estados Unidos iba a tomar el control del estrecho de Ormuz.

Irán ha mantenido desde el comienzo de la guerra prácticamente cerrada esta vía estratégica, por donde habitualmente circula una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado (GNL) que se consume en el mundo mundial, y sólo ha dejado pasar a unos pocos barcos.

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