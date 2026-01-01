Guardiola y Ayuso, las últimas en despedir 2025: las 'populares' se aferran al discurso de la crispación en su mensaje de Año Nuevo

¿Qué han dicho? Ayuso ha cargado este miércoles contra "los totalitarios y las ideologías que solo sirven para dividir". Lo ha hecho para subrayar que Madrid es una región "sin sectarismo" que les "pone freno". También ha destacado que "solo podemos ser iguales ante la ley y las oportunidades".

En sus mensajes de Año Nuevo, las presidentas del PP en Madrid y Extremadura han abordado temas políticos desde perspectivas distintas. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha utilizado su discurso para destacar a Madrid como un ejemplo de región "sin sectarismo", que frena a los "totalitarios" y las ideologías divisorias. Ayuso ha resaltado la importancia de la igualdad ante la ley y ha elogiado el trabajo de los servidores públicos. Por otro lado, María Guardiola, presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, ha hecho un llamamiento al diálogo y la concordia, subrayando que gobernar para todos es esencial para la dignidad política. Guardiola ha enfatizado la necesidad de centrarse en lo que une a los ciudadanos para avanzar en el progreso de Extremadura.

Así se ha pronunciado en su tradicional discurso con motivo del fin de año, en el que la presidenta regional se ha dirigido a los madrileños desde el Parque de Bomberos de Alcalá de Henares, que este año ha celebrado medio siglo de vida.

Un lugar que ha elegido para agradecer "el trabajo que realizan nuestros servidores públicos" en "un año muy difícil en la lucha contra el fuego" y, en concreto, a un cuerpo que "cada día antepone su vida para salvar la nuestra".

Durante su intervención, Ayuso ha querido poner de relieve las palabras del rey Felipe VI durante su discurso de Nochebuena, en las que apeló a la unidad y la convivencia, instando a participar a "todos de este gran proyecto de vida en común que es España".

"Hemos de asumir que, afortunadamente, cada persona es diferente, única, insustituible. Que solo podemos ser iguales ante la ley y las oportunidades", ha remarcado Ayuso, señalando con esa última frase de forma velada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como ha hecho en otras ocasiones ante las investigaciones abiertas que afectan a su entorno, partido y Gobierno. Al mismo tiempo, ha reivincicado "el respeto por cada vida, por cada una de sus decisiones personales, por las aspiraciones y peculiaridades de cada uno".

En este sentido, ha asegurado que la Comunidad de Madrid "es la región más viva del momento" y la que "mejor conecta las tradiciones con las tendencias, sin sectarismo, la que pone freno a los totalitarios y a las ideologías que solo sirven para dividir, enfrentar y empobrecer".

Guardiola llama al diálogo y la concordia para gobernar "con dignidad"

Por su parte, la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha hecho esta noche un llamamiento al diálogo y la concordia porque "gobernar para todos, piensen lo que piensen, es la única forma de gobernar con dignidad".

"Extremadura merece una política de altura. Rigor, seriedad y respeto a la ciudadanía", ha reivindicado en el tradicional mensaje de fin de año, emitido por Canal Extremadura, desde las instalaciones de Bodegas Romale en Almendralejo (Badajoz), "un referente de nuestros maravillosos cavas y vinos".

"El insulto no construye carreteras, la crispación no abre quirófanos. La concordia, sí. El diálogo, sí", ha expresado justo diez días después de las primeras elecciones anticipadas de Extremadura, que le dieron la victoria al PP pero no la mayoría absoluta.

Ante este escenario, "pido que nos detengamos en lo que nos une y apartemos lo que nos diferencia", y que se haga por el bien de Extremadura, de sus instituciones y de la convivencia, ha expresado la jefa del Ejecutivo en funciones. María Guardiola ha reconocido que termina "un año intenso" y ha subrayado que "toda tierra exige diálogo y progreso".

