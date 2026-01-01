Ahora

laSexta, líder durante 13 años consecutivos por encima de su principal competidor

Con los presentadores de laSexta, Alberto Chicote y Cristina Pedroche, y desde la Puerta del Sol, esta casa deja atrás un 2025 muy especial, donde ha vuelto a revalidar su liderazgo en las audiencias por delante de su principal competidor.

Desde la Puerta del Sol y en compañía de Alberto Chicote y Cristina Pedroche, laSexta deja atrás el 2025, unas campanadas muy especiales donde la presentadora de esta casa, en Zapeando, dedicó su vestido a todas llas personas que sufren cáncer: a ellas y a sus familias, porque el cáncer no se ha de vivir solo.

Este 2025 ha sido para laSexta un año especial, ya que, una vez más, y ya van 13 consecutivos, esta cadena ha estado por delante, en audiencias, de su principal competidor.

Quedan muchas noticias por contar para este 2026, donde laSexta cumple 20 años en antena, desde aquel ya lejano 2006, cuando arrancaron las emisiones de esta casa. Desde entonces, mucha información y entretenimiento.

