ERC y la CUP aumentan la presión sobre Puigdemont para que declare definitivamente la indepedencia

¿Qué debe responder Puigdemont al requerimiento de Rajoy de si declaró la independencia?. Esa es la gran pregunta que se hace el Govern, y a pocos días de que se acabe el plazo de respuesta, la presión sobre el president aumenta.

Desde la CUP, la ANC y sus socios de ERC le piden que responda al Gobierno que la independencia ya está proclamada. En cambio, desde su partido, Artur Mas le aconseja prudencia: "Si creemos que la independencia de Cataluña es simplemente la forma de declarar la república, es que no conocemos la realidad".

Pero las presiones para que no pise el freno se han multiplicado. La CUP ha enviado una carta al president donde aseguran que no entenderían otra respuesta que no fuese que "se ha instaurado la República catalana".

En esa línea, la Asamblea Nacional ha pedido al Parlament que levante la suspensión de la declaración, lo que obligaría a seguir adelante con el procés a un Puigdemont al que ha vuelto a defender Artur Mas recordando que "ni la CUP ni la ANC presiden el Govern de la Generalitat".

Sin embargo, quien sí está en el Govern es ERC, que también se une a las presiones en voz de Sergi Sabrià: "Para ERC, ahora mismo la independencia está clarísimamente declarada".

Incluso desde el Govern, la consellera de trabajo ha aconsejado a Puigdemont que envíe a Rajoy como respuesta su discurso y la declaración de independencia firmada el martes.