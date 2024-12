El PP se enreda en excusas tras seis meses de idas y venidas para bloquear el acuerdo sobre los menores migrantes

Frustración e inmovilismo. Son las sensaciones que se desprenden tras la cuarta reunión para abordar la acogida de menores migrantes y su reparto entre comunidades. Gobierno, PP y Coalición Canaria terminaban sin acuerdo. El PP vuelve, con las presiones de Vox a no pactar presupuestos autonómicos, a su política de máximos y pide un cambio de todo el marco migratorio del Gobierno.

Son seis meses ya de idas y venidas sin llegar a un acuerdo para aliviar, sobre todo a Canarias y a Ceuta y Melilla, que han visto superadas ampliamente su capacidad de acogida de migrantes. Sobre la mesa, la propuesta ya reiterada del Gobierno de modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que las comunidades autónomas se vean obligadas a acoger a esos menores, pero una vez más el PP se ha opuesto, ha pedido una reforma más amplia de la política migratoria y ha dado al traste con las expectativas de acuerdo que la otra parte vislumbraba al inicio de la reunión.

No obstante, y pese a la falta de acuerdo, el Gobierno no tira la toalla y se ha mostrado dispuesto a estudiar fórmulas para conseguirlo. Pero como ha dicho el ministro Torres, tiene que hacerse de la forma más urgente posible, sea por decreto ley o por proposición de ley, pero se necesitan los apoyos suficientes para que se pueda aprobar, o convalidar en el caso del primero, en el Congreso. El Gobierno convocará a la mayor brevedad posible a las autonomías en la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia.

El PP insiste en que el Gobierno debe cambiar su política migratoria

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha puesto voz a la postura de su partido y ha reprochado a Gobierno que haya ido a la reunión sin "ninguna propuesta". Mientras, el PP ha recordado en el encuentro el documento que su líder, Alberto Núñez Feijóo, suscribió Clavijo donde se exigía al Gobierno un cambio en su política migratoria, ya que la actual es la que "ha provocado esta situación", ha dicho a los periodistas. "Tenemos la sensación de que el único empeño del Gobierno de Pedro Sánchez es modificar el artículo 35", ha continuado Tellado, quien en la reunión ha exigido al Ejecutivo un apoyo mayor tanto a Canarias como a Ceuta, "que están sufriendo ese colapso en estos momentos por culpa de la nefasta política migratoria".

Frente a lo que hacen otros países, España, según el PP, no es capaz de frenar la inmigración ilegal. Todo lo contrario, porque, a juicio de Tellado, el Gobierno "ha hecho un llamamiento completamente irresponsable a la inmigración ilegal". Y ha insistido: "El único interés del Gobierno de España es cambiar el artículo 35 para imponer a las comunidades el reparto de los menores y desentenderse de la financiación de los costes que supone su atención hasta la mayoría de edad".

Rego apunta a las presiones de Vox al PP

Esa actitud del PP es porque su agenda "está condicionadísima por las políticas ultras de Vox", ha dicho por su parte Sira Rego, quien ha censurado a los populares haber llegado a la reunión "ni siquiera con la voluntad de entrar a debatir la posibilidad de buscar una solución para la situación puntual" de colapso de Canarias y Ceuta. Porque, según ha manifestado, el presidente de Canarias ha llevado una propuesta "muy sensata" de solución puntual con compromiso de financiación que tampoco ha sido aceptada por el PP, que pone la política de partido "por encima del interés general de los derechos de la infancia y de las necesidades de los territorios".

Según Rego, el PP quería que se negociara individualmente con cada comunidad autónoma, pero su ministerio va a convocar cuanto antes la Conferencia Sectorial para abordar esa acogida, para la que la reforma del artículo 35 es "imprescindible". La ministra no da por finalizada la negociación, cree que es "una cuestión de país" y considera que pueden evaluarse más alternativas. Ha recordado que se está en disposición de transferir los 50 millones de euros a Canarias del plan de contingencia para atender la crisis migratoria y ha dicho que ya hay un acuerdo para otorgar una partida presupuestaria a Ceuta "para hacernos cargo de las llegadas de niños en estos últimos meses".

Torres: "No nos rendimos"

Por su parte, Torres, que ha recordado los pasos que se han ido dando para llegar a un acuerdo, ha reiterado que el deseo de Gobierno es responder a la situación de "emergencia" de Ceuta y Canarias debido al alto número de menores no acompañados, y la respuesta, a su juicio, es la reforma del artículo 35 de la forma más urgente posible.

"Nosotros no nos rendimos en intentar modificar la ley; es la única solución, lo otro son soluciones temporales", ha añadido Torres, que se ha mostrado dispuesto a que el número de menores a repartir sea el que había en febrero o marzo de 2020. Que la negociación se traslade a una Conferencia Sectorial no es lo que quería el Gobierno de España ni los del Canarias y Ceuta, ha aseverado Torres, quien ha recordado que se celebró una para distribuir a 400 menores y "todavía hay comunidades" que no han acogido. También se ha referido a Ceuta, donde tras el acuerdo de febrero -"y estamos en diciembre", ha recalcado-, solo 80 menores han salido de la ciudad de los casi 500 que hay en ese territorio.

Ceuta vuelve a apelar a la solidaridad

Y tras este nuevo fracaso, el presidente de Ceuta ha vuelto a apelar a la solidaridad y la corresponsabilidad que consagran la Constitución. "Ahora que la vamos a celebrar, recuerdo que la Constitución concibe un Estado descentralizado y complejo en el que la lealtad institucional es fundamental para resolver asuntos de Estado como este", ha enfatizado. Ha confiado en un acuerdo porque los canarios y los ceutíes "no pueden sentirse desasistidos", ha agregado Vivas, quien no ha querido culpar a nadie, ni a su partido, el PP, de este nuevo fracaso ante una situación "límite e insostenible" de su ciudad, que tiene "excedida" la capacidad de acogida en un 400 por ciento.

.