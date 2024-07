La diputada por Coalición Canaria, Cristina Valido, ha insistido este martes en el 'superpleno' del Congreso de los Diputados en los que está previsto que se vote la reforma de la Ley de Extranjería respecto al reparto de menores migrantes en distintas comunidades autónomas cuando la receptora supere su capacidad, en que no puede volver a la región "diciendo que el Congreso ha votado que no": "Hay menores navegando que no sabemos si van a llegar a la orilla", ha asegurado.

De hecho, Valido se ha mostrado partidaria de retirar la reforma propuesta por su formación, PSOE y Sumar ante la negativa de los grupos políticos en mostrar su apoyo en la votación. De esta manera, la diputada canaria pretende que los partidos sigan negociando: "Si en las próximas horas no hay un acuerdo, pediré que no se vote, que se quede sobre la mesa y que sigamos hablando", ha sentenciado desde la tribuna de la Cámara Baja mientras ofrecía un discursos desgarrador y desgarrado sobre la situación en Canarias.

En esa línea, la diputada no ha dudado en reprochar al resto de formaciones que tienen "relatos y discursos de sobra para desgastarse, para crujirse unos a otros" sin tener que hacerlo con las vidas de menores en juego. Unas vidas que asegura se seguirán garantizando desde Canarias aunque sea "sin dinero".

Además, ha destacado que este martes solo se vota la admisión a trámite, en la que después se puede trabajar. "Vamos a construir la política migratoria que responda a la nueva realidad, a las nuevas migraciones", ha asegurado, para añadir que "el consenso no sigue con discursos y mensajes de ofensa, de insulto, de señalación".