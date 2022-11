Ni las condiciones de las enfermeras son dignas ni la atención a los pacientes adecuada. Es lo que denuncia el Colegio de Enfermería de la Comunidad de Madrid, que denuncia el "desprecio" hacia los sanitarios que están soportando esta difícil situación, que califican de "desastre". Así lo vivió anoche Laura, una enfermera de Algete que desvelaba en laSexta Xplica sus precarias condiciones: "Yo misma he atendido a más de 60 pacientes yo sola sin un médico".

Todo con el problema añadido de que ellas no pueden asumir ciertas funciones que escapan de sus competencias. "Evidentemente, las enfermeras no pueden asumir las competencias de otros miembros del equipo, en este caso los médicos. Esa parte asistencial donde el médico necesita hacer una valoración clínica o un diagnóstico médico, la enfermera no lo va a poder hacer", ha recordado Mar Rocha, portavoz del Colegio Oficial de Enfermeros de Madrid.

Además, los pacientes se encuentran con el problema de que no pueden ser atendidos, lo que ha provocado una situación insostenible. "La última vez que estuve entramos a las ocho de la tarde y salimos a las cuatro de la mañana. A mi mujer la empezaron a atender a la 1 por cómo estaban las urgencias saturadas", ha denunciado un hombre a las puertas de un Punto de Atención Continuada. Se ven así situaciones de conflicto en pacientes que ven frustrados sus expectativas de recibir una atención sanitaria adecuada.

"Si un ciudadano o familiar va con unas expectativas a un centro sanitario para que se les atienda en una situación de urgencia, entendemos que pueda provocar ciertas incomodidades y haber situaciones de conflicto", ha lamentado Rocha. En la jornada de ayer, de los 78 centros abiertos no había médicos en 58; tan solo, personal de enfermería.