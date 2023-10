El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha reafirmado este lunes su "compromiso rotundo, total y absoluto" con las políticas de memoria histórica y las exhumaciones de los españoles asesinados durante la Guerra Civil y la Dictadura.

En un emotivo discurso, ha recordado uno de los casos que más le han sobrecogido en las exhumaciones de fosas. Se trata de un objeto que los arqueólogos que trabajaban en 2011 en una fosa de Palencia encontraron durante sus trabajos.

"Junto al esqueleto de una mujer de estatura menuda, a la altura de su cadera, había un objeto inusual. Era un sonajero de bebé de color rosa y con forma de flor. Los restos de la mujer eran de Catalina Muñoz Arraz, fusilada a los 37 años en septiembre de 1936", ha explicado el presidente.

Se trata de una madre de cuatro hijos y que, "con seguridad", aquel sonajero pertenecía al más pequeño, un bebé de nueve meses: "Ocho décadas después, aquel objeto, símbolo del amor de una madre, volvió a las manos de su legítimo dueño. Aquel bebé, ya anciano, se llamaba Martín de la Torre Muñoz".

Tal y como ha explicado Sánchez, Martín "falleció el pasado mes de junio a los 87 años". "Los últimos cuatro años de su vida pudo volver a sujetar el sonajero que su madre llevaba en el mandil el día de su muerte. Que nadie se atreva a decir que no merece la pena escarbar en la tierra para rescatar la memoria olvidada que yace bajo nuestros pies", ha apuntado.

"La memoria democrática es cuestión de Estado. No concierne a una ideología en particular. Es incomprensible que algunos no lo asuman como propio. Recordar significa traer de vuelta al corazón", ha zanjado Sánchez.

El presidente ha relatado esta historia durante su intervención en el acto por el 'Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura', en el Auditorio Nacional de Música, en Madrid, que se conmemora los 31 de octubre -según fija la Ley de Memoria Democrática- pero que esta vez se adelantó por la ceremonia de jura de la Constitución de la princesa de Asturias.