El alcalde de Ourense sigue en el punto de mira tras la publicación de nuevos audios en los que admite que mueve dinero negro. Él mismo se ha mostrado indignado y apunta que todo es una campaña contra él: "Es terrorismo electoral. Es algo que nunca se vio en la democracia española".

Gonzalo Pérez Jácome considera terrorismo que se publiquen audios en los que se le escucha claramente como planea quedarse con dinero público. Después de recibir una subvención del Gobierno central, admite que quiere 800.000 euros para él.

"Yo creo que debíamos ir a lo grande y no en 'trapalladas' de estas. A lo grande. Ahora mismo nos dieron una subvención del comercio electrónico, son dos millones y medio de euros (...) Hacedlo vosotros con unos amigos informáticos, hombre. Es mejor pillar así 800.000 de una vez que andar con 'caralladas'", dice.

En otro audio el alcalde también se muestra disgustado, pero no porque la práctica sea corrupta, sino porque el dinero negro que presuntamente capta su conseguidor le parece poco: "De momento son todo limosnas pero no me gusta andar con limosnas, que nos van a pillar con limosnas, nos van a pillar con limosnas, ¿sabes? Si metes el palo, mételo a lo grande".

Admite incluso que le entra miedo por la gran cantidad de dinero negro que presuntamente tiene planeado mover: "A mí me da mucho miedo, yo prefería abortar, pero... Yo voy a abortar a partir de ahora. No sé. Es que nos van a mirar, no sé... Él dice, home, a partir de ahora, es que ahora quedan ocho contrataciones más. Y dice Fran, es que es medio kilo, no podemos renunciar a él, a medio kilo". Asegura eso siendo perfectamente consciente de que todo es ilegal:

Gonzalo Pérez Jácome: "Ejé (se ríe). Nos van a meter en chirona".

Interlocutor: "No, no, que tú no sabes nada."

Gonzalo Pérez Jácome: "No, no, ¡qué va!"

A pesar de lo escandaloso del caso, el propio alcalde cree que va a salir beneficiado de toda la trama: "Espero que la gente se de cuenta de la realidad, del ataque que están haciendo y espero que esto reporte votos porque eso es terrorismo desde la otra parte". De momento ha denunciando los audios y mañana, dice, dará su versión.