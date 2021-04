Pablo Iglesias ha sido muy duro al ser preguntado por quienes dicen que utiliza las amenazas de muerte para hacer campaña. "Si un día me pegan un tiro o me ponen una bomba o me saltan un pie, ¿dirán que aprovecho que me pegan un tiro, que me ponen una bomba o que pierdo un pie para la campaña?", se ha preguntado.

Así, ha señalado que era hora de que alguien se levantara de la mesa y terminar con el "blanqueamiento" de la extrema derecha. "No es aceptable poner en duda las amenazas de muerte terroristas", ha zanjado.