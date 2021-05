La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha criticado a Pablo Iglesias poco después de que el hasta ahora líder de Unidas Podemos haya abandonado todos sus cargos tras su escaso éxito en las elecciones madrileñas. Carmena ha afirmado que esta es la manera que tiene Iglesias de hacer autocrítica por la "deriva" del partido que él mismo fundó. En este sentido, ha asegurado que la sociedad exigía otro tipo de políticas diferentes a las que Iglesias llevaba haciendo estos meses.

Así ha analizado la exdirigente madrileña la marcha de Iglesias, que no es la primera vez que critica las fórmulas y estrategias políticas del hasta ahora representante de la formación morada. Unas palabras que no ha gustado a otro exdirigente de Podemos. En Más Vale Tarde, Ramón Espinar ha lamentado sus declaraciones: "No era el día. Manuela es una persona muy elegante y no está en su estilo meterle una puñalada con una navaja oxidada el día que se va de la política". En este sentido, ha insistido en que "no está bonito".

"No está bien, creo que todos los que hemos compartido camino con Pablo Iglesias, y Manuela lo ha compartido mucho, hoy le debemos, al margen de la crítica y el sentido crítico con el que debemos evaluar la última etapa de Iglesias, respeto, una despedida digna", ha señalado Espinar, que considera que el exlíder de Unidas Podemos "tiene derecho a irse, a descansar, sin que le vapuleen. Con el respeto y el reconocimiento hacia una persona muy importante de la política española".

Espinar no ha sido el único. También la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dedicó un mensaje a Iglesias a través de Twitter deseándole buena suerte: "Pablo, hace ya muchos años que te dije que estabas cambiando la historia de este país. Ha sido y es un orgullo estar a tu lado. Gracias, amigo. Te quiero". En un tono más cordial se expresaba su excompañero de partido Íñigo Errejón, reconociendo "una cosa que es obvia, y es que Pablo Iglesias ha desempeñado un papel fundamental en la política española y en el cambio político en España".

El líder de Más País le ha deseado a Iglesias "lo mejor en esta nueva etapa" y ha pedido que cese "de inmediato el "acoso personal intolerable que ha sufrido" Iglesias; un acoso "que debería haber cesado hace mucho tiempo". También la dirigente andaluza Teresa Rodríguez ha deseado "suerte" a Iglesias y espera que los nuevos liderazgos en el partido supongan una mejor relación en Andalucía.