La campaña electoral para el 4M arranca en las próximas horas de forma oficial en la Comunidad de Madrid, tras una intensa precampaña que concluía este sábado con un nuevo cruce de reproches entre el PSOE y la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso.

El candidato socialista, Ángel Gabilondo, ha celebrado un acto junto a la ministra de Industria, Reyes Maroto, su vicepresidenta económica si gana los comicios el próximo 4 de mayo, que se ha mostrado muy crítica con la gestión de la actual presidenta madrileña, a quien ha acusado de mentir cuando "dice que con su gestión de la pandemia está salvando la economía".

Además, Maroto ha tachado de "imperdonable" que el Ejecutivo de Ayuso no haya aprobado unos Presupuestos y ha aseverado que esto "denota un Gobierno frágil, débil y fracasado". "Por eso tenemos que sacar a Ayuso de la Puerta del Sol", ha sentenciado, comprometiéndose a sacar adelante unas cuentas autonómicas en los primeros 100 días de gobierno.

Asimismo, ha sentenciado que "el Gobierno de España no maltrata Madrid, como dice la señora Ayuso" sino que "es la señora Ayuso la que maltrata a los madrileños", con "un Gobierno incapaz de gestionar y que está más preocupado en confrontar con el Gobierno y el resto de comunidades autónomas que en los madrileños y en las madrileñas".

Por su parte, Gabilondo ha abogado por "saldar la deuda histórica de Madrid con sus científicos" y ha prometido que, si sale elegido, creará "el primer 'hub' europeo de ciencia y salud", lo cual, ha precisado, supondría "constituir en Madrid el mayor centro de alto rendimiento en Europa en ciencia y salud".

Entretanto, la presidenta madrileña ha celebrado un mitin en Collado Villalba, donde ha arremetido contra el Gobierno central y Pedro Sánchez, a quien ha acusado de tener "el plan de tratarnos como a ganado" y de no haber "hecho nada por la pandemia desde hace un año".

Ayuso, que ha tenido que interrumpir momentáneamente su discurso cuando ante la aparición de un grupo de personas con una pancarta, ha acusado al Ejecutivo de "crear ciudadanos de primera y de segunda", refiriéndose a estos últimos como "mantenidos subvencionados".

Además, ha sostenido que en Moncloa "no querían estas elecciones". "Intentaron llevarnos a los tribunales para que no pudiéramos ir a unas urnas, han intentado por todos los medios que no lleve a según qué personas en mi lista, han intentado que los ciudadanos no se acerquen porque están desesperados, porque Pedro Sánchez está desesperado", ha aseverado, lanzando un mensaje al líder socialista: "Que asuma que a partir del 5 de mayo las cosas van a cambiar mucho para él porque no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo".

Iglesias acusa a Ayuso de "secuestrar" a los madrileños para hacer caer el Gobierno

Entretanto, el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha estado esta mañana en Alcalá de Henares, donde el exvicepresidente segundo ha acusado al Gobierno de Ayuso de usar "de rehenes a los madrileños porque para ellos la pandemia no era una desgracia, sino una oportunidad para intentar hacer caer al Gobierno de coalición".

"El PP en la Comunidad de Madrid prefirió secuestrar a los ciudadanos para intentar aprovechar de la manera más indecente lo que vieron como una oportunidad para hacer caer al Gobierno", ha agregado, asegurando que los datos epidemiológicos y de presión hospitalaria son peores en Madrid "porque no utilizaron las instituciones para gestionar, sino que trataron de provocar el caos".

Por su parte, Más Madrid ha presentado en un acto en Alcorcón su cartel electoral, en el que su candidata a la Presidencia de la Comunidad, Mónica García, aparece poniéndose una mascarilla, así como su lema de campaña: "Por lo que de verdad importa". García ha acusado a Ayuso de hacer "una campaña del calamar". "Está viendo en peligro su reedición de la Presidencia y como la está viendo en peligro, está haciendo la campaña del calamar, intentando soltar tinta, soltar tinta de fango, tinta de bulos y de política de fake", ha aseverado.

Mientras, en Boadilla del Monte, la candidata de Vox, Rocío Monasterio, ha pedido el voto para su partido afirmando que es el "que más le duele" a la izquierda, durante un mitin en el que ha estado acompañada por el líder de la formación de extrema derecha, Santiago Abascal. Este ha arremetido contra Iglesias, afirmando que "se debería cortar el moño el 4 de mayo y retirarse de la política".

Ciudadanos, por su parte, ha celebrado un acto en el Teatro de La Latina, como gesto de apoyo al sector de la cultura. Su candidato, Edmundo Bal, ha lanzado un mensaje a la que fuera socia de Cs en el Ejecutivo regional: "Quiero que le pregunten a la señora Ayuso si prefiere a la señora Monasterio que a mí", ha planteado. "Quiero que le pregunten a Isabel Díaz Ayuso si lo que quiere es gobernar la Comunidad de Madrid con Vox, ¿se imaginan la agenda cultural de Madrid en manos de un consejero de Vox?", ha agregado.