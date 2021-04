Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, ha cargado contra la derecha y contra Ángel Gabilondo (PSOE) en un acto en Alcalá de Henares previo al arranque de la campaña electoral de cara al 4 de mayo.

Para el candidato y líder de la formación morada, para la derecha "lo público es una mierda", algo que, dice, "desprecian" y que llevan 25 años "destrozando y desprestigiando".

"La derecha y la ultraderecha en Madrid dicen que no les gustan las restricciones. Ellos desprecian la ley, el orden, desprecian que las normas de las que nos dotamos están para cumplirse. ¿Sabéis cuál es el problema de las restricciones? Cuando algunos durante 25 años destrozan lo público. Claro que hay que aplicar restricciones cuando no hay camas de hospital suficientes, cuando no contratan un solo maquinista y destrozan el transporte público", asegura Iglesias.

También ha cargado contra el candidato socialista, Ángel Gabilondo, al que ha pedido posicionarse en contra de los "privilegios fiscales" a las personas ricas. "Si alguien dice que va a hacer lo mismo (que Ayuso) nadie va a votar a la copia: votará al original", comenta.

"Nosotros tenemos orgullo para defender nuestras ideas y para decir que vamos a revertir lo que han hecho estos delincuentes estos 25 años", ha añadido.