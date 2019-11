"La gente es muy cabrona". Es la divertida reacción de Pablo Iglesias ante uno de los memes que circulan por las redes tras el debate electoral del 4N.

Los protagonistas son él mismo y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Y todo a cuenta del ya famoso adoquín y el lapsus de Iglesias al hablar de "mamadas" (quería referirse a las 'manadas') en el debate.

El meme utiliza la imagen de Albert Rivera y Pablo Iglesias juntos en la cafetería del Congreso. Una fotografía que en su día fue difundida por el socialista Óscar Puente. Así, los usuarios imaginan la conversación que ambos estarían teniendo en ese momento. "¿A que no hay huevos de llevar un adoquín? - ¿Que no? A que no los tienes tú de soltar "mamada" en mitad del debate...", apunta el meme.

Se refieren al momento en el que el candidato de Ciudadanos utilizó uno de los adoquines que los violentos lanzaron en los disturbios de Barcelona para reprochar a Pedro Sánchez su gestión ante la situación de Cataluña.

Por su parte, Pablo Iglesias tuvo un lapsus cuando quiso responder a Santiago Abascal a cuenta de las violaciones en grupo que se producen en España. El líder de Unidas Podemos se trabó y habló de "mamadas", en lugar de 'manadas'. Siendo su error carne de meme a los pocos minutos en Twitter.

Los memes del debate electoral del 4N

Como ya es habitual, los memes en redes sociales se han convertido en una las cosas más comentadas de los debates electorales. A través de sus cuentas, los tuiteros y tuiteras muestran su opinión con un gran toque de humor e ironía.

Te mostramos a continuación los memes más divertidos del debate del 4N.