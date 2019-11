Cataluña sigue capitalizando la campaña, y por Barcelona ha pasado Íñigo Errejón, candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del 10 de noviembre. El líder de Más País ha asegurado que no "se puede dejar solo" ni a PSOE ni a Podemos y ha insistido en la idea de que, si tras los resultados de los comicios sigue si el bloqueo político, aquellos líderes incapaces de hacer política y llegar a acuerdos "deberían dar un paso atrás.".

"Los dirigentes que no sean capaces de producir un gobierno deben dar un paso atrás", ha afirmado Errejón, una petición que se ha "comprometido" a cumplir si tras las elecciones generales no se desbloquea la investidura para un gobierno "progresista" y que pide que el resto de candidatos contesten el próximo lunes en el debate electoral.

"Si de estas elecciones no sale un gobierno progresista al servicio de la gente, ¿no creéis que a lo mejor todos los que no hayamos sido capaces tenemos que dar un paso atrás y no volver a presentarnos?", ha planteado el dirigente de Más País, antes de subrayar que se trata de un "compromiso" que "espera" que suscriban "los demás".

Según ha defendido, "los dirigentes de los partidos pueden aguantar" pero quienes "no pueden aguantar la repetición electoral son las familias trabajadoras españolas". "Si no hacemos nuestro trabajo, si no estamos a la altura, yo creo que todos deberíamos dar un paso atrás y dejar paso a gente que sepa. Ahí está mi compromiso, espero que recojan el guante", ha señalado.