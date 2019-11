El PSOE no buscará un gobierno de gran coalición con el Partido Popular tras las elecciones del 10 de noviembre. Así lo ha afirmado Pedro Sánchez, candidato socialista a los comicios generales, en una entrevista concedida a Iñaki López en laSexta Noche: "Mi compromiso es que no va a haber una gran coalición". A raíz de esta respuesta, Sánchez ha cargado contra Pablo Iglesias, a quien culpa del bloqueo político instalado en España.

De hecho, Sánchez ha aprovechado el planteamiento de la gran coalición con el PP para lanzar una pregunta al secretario general de Podemos relacionada con los próximos pasos de la formación morada tras conocer los resultados del 10: "¿Va a continuar sumando sus votos a la derecha y ultraderecha para bloquear la formación de un gobierno progresista?".

El candidato socialista ha asegurado que tanto a él como a "los votantes de Podemos y los votantes progresistas" les gustaría saber la posición de Unidas Podemos, "si van a bloquear, para decidir su voto". Sánchez también ha sido preguntado sobre sus socios preferentes de cara a la hipotética formación de Gobierno tras el 10N.

"Nosotros gobernamos desde la izquierda", ha aseverado el líder socialista, que ha asegurado que su intención es "gobernar para toda España" porque, aunque "hay muchos problemas que tienen que ver con lo ideológico", también hay otros, como en el caso de Cataluña, que "tienen que ver con la convivencia". Por eso, considera que "España no puede volver a permitirse sumirse en el bloqueo".

¿Habrá propuesta de Gobierno de coalición?

Iñaki López le ha preguntado a Pedro Sánchez sobre la posibilidad de plantear un gobierno de coalición con Unidas Podemos tras los resultados del 10N. Sánchez ha afirmado que siempre tuvo "dudas de tenerlo con Pablo Iglesias por las razones que Unidas Podemos argumentaba para hacer un gobierno así".

Además, Sánchez ha afirmado ser "muy consciente de cuál es la posición política que defienden Unidas Podemos y los comunes en Cataluña", y los ha enumerado: "Que existen presos políticos, que la salida a la crisis de convivencia en Cataluña es hacer un referéndum a lo 'Brexit' y partir en dos a la sociedad catalana". Para Sánchez, "la democracia no se puede resolver en terminos binarios de 'sí' o 'no' porque eso fractura a la sociedad".

No obstante, aunque ha pedido "autocrítica, humildad y ser conscientes de que el PSOE está en la izquierda", el presidente en funciones no ha dejado claro si descarta o no la posibilidad de un gobierno de coalición con Unidas Podemos: "¿Significa que no nos podemos entender con Iglesias en muchas cosas? Claro que sí". Sánchez ha concluido a este respecto preguntando de nuevo a la formación morada qué van a hacer con sus escaños: "¿Van a volver a juntarse con la derecha y la ultraderecha?".

Cataluña, una cuestión aún por resolver

El independentismo se ha posicionado como uno de los puntos clave de la entrevista al presidente en funciones, que ha analizado las posibles soluciones para la reparación de la "convivencia" con Cataluña. Sánchez se ha mostrado muy crítico con la gestión del Gobierno de Rajoy en la cuestión catalana y ha asegurado, como se puede ver en el vídeo a continuación, que "un Gobierno con Casado, Rivera y Abascal sería una factoría de hacer independentistas".

Precisamente, el líder socialista también ha cargado contra el independentismo, que, según ha expresado "quiere que gobierne la derecha en este país". En este sentido, Sánchez considera que "el problema que está habiendo en Cataluña es que, conforme ha disminuido la capacidad de movilización del independentismo, ha aumentado el nivel de radicalidad". Ello ha dado como resultado, según ha denunciado, "un ataque de los violentos a la sociedad catalana".