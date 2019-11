Antes de cerrar la campaña en la Casa de Campo de Madrid con Manuela Carmena, Íñigo Errejón pasará por Valencia, donde se encuentra su principal socio, Compromís.

El candidato de Más País ha dicho que el voto para su formación permitirá obtener resultados diferentes el 10N que saquen a España del bloqueo: "El dilema de este domingo es Más País o terceras elecciones". Según el Cis, Más PÑaís irrumpiría en el Congreso con entre 3 y 4 escaños.

"Si juntas los mismos cinco componentes ocurre lo mismo"

"Esta campaña cambió el lunes con el debate, comprobamos que si juntas los mismos cinco componentes ocurre lo mismo. La gente se fue a la cama con un poquito más de miedo", ha añadido.

Íñigo Errejón ha acusado a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de llevar el país a elecciones: "¿Ha merecido la pena, señor Iglesias y señor Sánchez, por un ministerio más o menos? No ha merecido la pena".

"Iglesias es más honesto, pero Sánchez no tiene honestidad, ni siquiera sabe con quién quiere formar gobierno. No se les puede dejar solos porque van a volver a hacer lo mismo, si no son capaces de llegar a un acuerdo deberán dar un paso atrás", ha añadido.

"La repetición electoral brinda una nueva oportunidad a la extrema derecha"

En un tono muy duro, el candidato de Más País ha apuntado que "la repetición electoral sólo está dando alas a la extrema derecha porque le brinda una nueva oportunidad".