Durante el debate electoral, el candidato de Unidas Podemos ha mandado un mensaje a Pedro Sánchez tras ver un rifirrafe entre Santiago Abascal y Albert Rivera. "La derecha discute mucho entre ella pero luego no tiene dudas en gobernar en coalición", ha destacado Iglesias al líder socialista, a quien ha terminado pidiéndole llegar también entre ellos a un acuerdo: "A ver si aprendemos nosotros".

Iglesias: "Cataluña va a ser la excusa del PSOE para buscar acordar con el PP"

Por otro lado, Pablo Iglesias ha culminado su intervención en el bloque de 'Cohesión territorial' señalando que Cataluña puede ser un nexo para que Partido Popular y PSOE alcancen un acuerdo tras las elecciones del 10N.

"Con mucha tristeza, después de escuchar este bloque, me temo que quizá lo de Cataluña se convierta en la excusa perfecta para que el PSOE busque un acuerdo con el PP", ha apuntado el secretario general de Podemos.

Además, Iglesias ha reprochado a los candidatos de las cuatro formaciones restantes que solo hablen de independentismo en este bloque. Y es que, considera que es importante recordar a la "gente que vive en el mundo rural y que sabe lo significa no tener carreteras, líneas ferroviarias o acceso a los servicios públicos".

Tensión entre Abascal e Iglesias

El candidato de Unidas Podemos a la presidencia del Gobierno también ha protagonizado un rifirrafe con Santiago Abascal a cuenta de la unidad de España y el papel de la formación morada en este sentido.

"A Pablo Iglesias le hemos escuchado decir que le cuesta pronunciar el nombre de España", ha apuntado el líder de Vox, a lo que Iglesias ha contestado: "No me va a dar ninguna lección sobre ser español, me siento orgulloso de serlo".

"En mi patria, si alguien necesita un trasplante de riñón le van a atender en los mejores hospitales públicos. Da igual si los médicos atienden en euskera, catalán, gallego o castellano", ha sentenciado el líder de los morados.