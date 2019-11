El candidato de Unidas Podemos a la presidencia del Gobierno ha respondido tajante a Santiago Abascal después de que el candidato de Vox haya afirmado durante una de sus intervenciones en el debate que "a Pablo Iglesias le hemos escuchado decir que le cuesta pronunciar el nombre de España".

"No me va a dar ninguna lección de ser español, me siento orgulloso de serlo porque en mi patria si alguien necesita un trasplante de riñón le van a atender en los mejores hospitales públicos", ha destacado Iglesias.

Además, el político de Unidas Podemos ha recalcado que le da igual "si los médicos atienden en euskera, catalán, gallego o castellano" ya que lo que le importa es "presumir de un país que, a diferencia de Estados Unidos, tiene una Sanidad pública y universal".

La receta de Abascal para Cataluña: "Suspender la autonomía"

Durante su intervención, el líder de Vox ha afirmado que su partido "impulsaría la suspensión de la autonomía de Cataluña para tomar el control de TV3, los Mossos d'Esqueadra y la educación". Además, Abascal también ha explicado que plantearían "la ilegalización de los partidos golpistas que en Cataluña se han convertido ne organizaciones criminales al servicio de un golpe de Espado".

Por último, Abascal ha detallado que intentarían que "Torra, quien está llamando a una vía violenta y abandona sus responsabilidades con Bareclona en llamas para cortar carreteras, sea detenido y puesto a disposición judicial con una querella por rebelión".

Por su parte, Iglesias ha afirmado que los partidos "deben sentarse y apostar por el diálogo" en Cataluña: "Todos tendremos que ceder para encontrar una solución de consenso que, finalmente, se pueda votar".

Iglesias: "Cataluña va a ser la excusa del PSOE para buscar acordar con el PP"

Además, al finalizar el bloque de Cohesión territorial, el candidato de Unidas Podemos ha destacado que teme que "lo de Cataluña se convierta en la excusa perfecta" para que el Partido Socialista llegue a acordar con el Partido Popular.

Por otro lado, Iglesias ha afeado que los otros cuatro candidatos solo hablen de independentismo en dicho bloque, ya que Iglesias considera que es importante recordar a la "gente que vive en el mundo rural y que sabe lo significa no tener carreteras, líneas ferroviarias o acceso a los servicios públicos". Puedes ver su intervención sobre Cataluña en el siguiente vídeo.