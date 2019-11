La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha anunciado que su partido rechaza el preacuerdo para formar gobierno entre PSOE y UP y votará no en la investidura si no hay un diálogo político con Cataluña y se admite que no hay un problema de convivencia sino de la relación Estado-Cataluña. Además, ha subrayado que si ambos partidos quieren obtener los votos del grupo republicano, deberán "sentarse y hablar".

Desde Junts per Catalunya tambien confirman su voto en contra en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Laura Borràs considera que la repetición de las elecciones ha sido "una estafa" porque no era necesaria, sólo "la quería" Sánchez.

Estos anuncios de los independentistas, junto al no de Ciudadanos si no hay un acuerdo entre el PSOE y el PP, ponen más complicados los números para Pedro Sánchez. Puedes comprobarlo en nuestro pactómetro.