La política fiscal de Ciudadanos, según ha defendido el candidato de la formación a la presidencia del Gobierno en el debate a cinco del 4N, pasa por "no estrangular a las clases medias" ni a los autónomos.

Un error, ha dicho Rivera, para el que propone soluciones como un IRPF "razonable" y "la supresión del impuesto de sucesiones". Aunque "la verdadera revolución de España", ha presagiado Rivera, sería "suprimir el ICB: 'Impuesto de la Corrupción del Bipartidismo'". Algo que, ha aquejado el líder de la formación naranja, cuesta 48.000 millones de euros cada año en España, una media de 1.000 euros por español.

"Si dejaran de robar, los españoles tendrían mil euros en el bolsillo", ha apuntado el candidato de Ciudadanos, que ha asegurado que su propósito es formar un gobierno "que no robe".

Unas acusaciones que el candidato 'popular' no ha ignorado, y ante las que ha exigido a Rivera no darle lecciones: "He ganado unas primarias para acabar con la corrupción, y el primero que haga algo mal se va a su casa. Si quiere le doy a usted clases de primarias limpias".

"Viene a embarrar el terreno de juego", ha criticado Casado, que ha recordado a Rivera que su formación "ha gobernado algo, no como la suya".