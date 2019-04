Debate electoral TVE | Del "taxi" de Sánchez al guiño de Casado a Rivera: las mejores frases del debate a cuatro

El debate electoral a cuatro que ha acogido RTVE ha dejado algunos momentos de tensión entre los candidatos y alguna que otra frase lapidaria. Recogemos los momentos más destacados del debate entre Pedro Sánchez (PSOE), Albert Rivera (Ciudadanos), Pablo Casado (PP) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos).

Sánchez, a Casado y Rivera: "El vientre de una mujer no es un taxi"

El actual presidente del Gobierno ha abordado el tema de la igualdad y ha afeado a Pablo Casado las palabras de su candidata por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, acerca del consentimiento sexual: "Dígale a sus candidatos y a sus candidatas que 'no es no', y que cuando una mujer no dice sí, es no".

Asimismo, ha hecho referencia a Vox cuando se ha dirigido también a Albert Rivera: "Díganles a sus amigos ausentes de la ultraderecha que el vientre de una mujer no es un taxi y no se alquila".

El guiño de Casado a Rivera: "No eres mi adversario"

Durante el debate, el líder de la formación naranja y el candidato del PP han tenido un encontronazo, en el que Casado ha respondido a las acusaciones de Rivera alegando que "ni sus votantes ni los míos entienden sus acusaciones y sus ataques a mi persona". "Yo le podría enseñar fotos pactando con Sánchez, pero creo que ni mis electores ni los suyos lo entenderían, porque usted no es mi adversario, sinceramente", ha añadido.

Iglesias, a Sánchez: "Si no es por Podemos, usted no sube el salario mínimo"

El candidato de Unidas Podemos ha reprochado al actual presidente del Gobierno que no haya dejado clara su postura acerca de un posible pacto con Ciudadanos tras las elecciones y ha recalcado que sin su formación no se habría subido el SMI: "Nos costó dios y ayuda sacárselo a ustedes", le ha reprochado, "si no es por los de Podemos, usted no sube el salario mínimo"

Albert Rivera y el "silencio de Sánchez"

Tras una dramática pausa inicial, el candidato de Cs ha comenzado su intervención final, quizá la más destacada del debate: "¿Lo escuchan?, es el silencio", ha empezado, "el silencio que nos heló la sangre a millones de españoles cuando los separatistas intentaron romper la convivencia en Cataluña". Tras un segundo momento de silencio, Rivera ha cargado contra Sánchez: "¿Lo oyen?, es el silencio cómplice de Pedro Sánchez".