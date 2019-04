El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha tenido palabras para Pablo Casado durante una entrevista en 'esRadio', en la que ha asegurado que ambos mantienen una "buena relación" pero en la que también ha hablado de lo que le diferencia del líder del PP.

"Tengo buena relación con Pablo Casado", ha asegurado Abascal, aunque a continuación ha deslizado: "Yo no he sido el vicesecretario de Comunicación de Rajoy y yo no estoy al frente de un partido que no controlo".

"Sé que cuando hablo de Casado estoy ante el adversario, no ante el enemigo", ha distinguido, "el enemigo es Pedro Sánchez, que ha pactado con los independentistas y proetarras".

A la pregunta de si, hipotéticamente, Abascal ha respondido que esa pregunta le corresponde contestarla al líder del PP. "Nosotros salimos a ganar", ha dicho, "no salimos a ser la muleta".

Durante la entrevista, el presidente de Vox ha arremetido también contra el Estado de las Autonomías y los okupas, a quienes a propuesto que la Policía pueda "echarlos con una patada en el culo en cuanto ocupen la vivienda".