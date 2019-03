Cayetana Álvarez de Toledo, número uno del PP por Barcelona: "Pretenden convertir en extranjeros a la mitad de los catalanes"

Cayetana Álvarez de Toledo ha defendido, ante las cámaras de laSexta, su candidatura por el PP como cabeza de lista por Barcelona.

Ha justificado su derecho a presentarse por la capital catalana a pesar de no ser catalana. "Cada vez que digan que un no catalán o una no catalana no tiene derecho a presentarse por Barcelona, se reafirma el sentido de mi candidatura",

Denuncia que se pretenda "convertir en extranjeros a la mitad de los catalanes que no son nacionalistas". Su fichaje ha causado un gran revuelo dentro del partido, especialmente dentro de Cataluña.

Álvarez de Toledo, patrona de la Fundación FAES, ha sido muy crítica con la "inacción" de Rajoy y también criticó a Pablo Casado por cuestionar a Ciudadanos en Cataluña.

La política también ha arremetido contra quienes contribuyen a fabricar 'fake news'. "La gente no lee o escucha lo que la gente dice y luego opina sobre algo que no es verdad".