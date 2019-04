Barómetro laSexta: el PSOE ganaría unas elecciones en las que Podemos y Vox lucharían por ser la cuarta fuerza

El PSOE ganaría las elecciones generales con un 27,1% de los sufragios en intención de voto directo, según el último Barómetro de laSexta, el primero desde que la campaña para el 28A diera el pistoletazo de salida. El Partido Socialista amplía así ligeramente su ventaja sobre el Partido Popular, que sería segunda fuerza con casi siete puntos menos, con un 20,8% del voto.

Les sigue Ciudadanos, con el 16,4%, que experimenta una bajada de un punto y una décima con respecto al anterior barómetro. Unidas Podemos y Vox suben y bajan dos décimas, respectivamente, quedando en tercer y cuarto lugar con el 13,2% y el 12,7% de los votos.

Respecto al último barómetro, este daba la victoria al PSOE con un 25,9% en intención de voto, seguido por el PP con un 20,1% de los votos. La tercera plaza era para Cs con un 17,5% , mientras que contemplaba un empate entre Vox y Unidas Podemos en cuarta posición.

Ni la izquierda ni la derecha suman para conseguir la mayoría, según el barómetro: el bloque de PSOE y Unidas Podemos sumaría el 40,3% y el bloque de derechas (PP, Cs y Vox) roza la mitad de los votos con el 49,9%.

Suma de los bloques de derecha e izquierda. | laSexta

Indecisos

Por otra parte, el estudio indica que en torno a una cuarta parte de los electores aún no ha decidido a quién votará, a dos semanas de la cita en las urnas. Así, un 22,7% de los encuestados admite que aún no ha decidido su voto para el 28A, mientras que un 2,8% no contesta. A su vez, un 7,3% dice que no acudirá a votar.

Porcentaje de indecisos | laSexta

En cuanto a la valoración de los principales líderes políticos, ningún dirigente se salva del suspenso: Pedro Sánchez se queda a las puertas del aprobado con un 4,86, el mejor valorado seguido de Albert Rivera, que obtiene un 4,21. Pablo Casado es el tercero con mejor puntuación, un 3,64, seguido de cerca por Pablo Iglesias, que consigue una nota de 3,45. El peor valorado es el presidente de Vox, Santiago Abascal, con un 2,14.

A la pregunta "¿Quién prefiere que sea presidente del Gobierno?", el candidato favorito es Sánchez, elegido por un 37,3% de los encuestados. Tras él se sitúa Casado, con el 22,7%, al que le siguen Rivera (13,5%), Iglesias (13%) y Abascal (5,1%).